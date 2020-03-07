Худяков: «ВАР — это хорошо. Но гол Комличенко нужно было смотреть»

Генеральный директор «Тамбова» Павел Худяков поделился мнением о поражении во встрече 21-го тура РПЛ против «Динамо»:

Конечно, проиграли — ничего хорошего в этом нет. Но ребята молодцы, хорошо играли, были моменты, но надо дорабатывать. Игра была очень важная в плане очков, но есть впереди важные три игры с нашими конкурентами за эти очки. Но сегодня не получилось, очень жаль. Тяжело было перейти на чужую половину поля? Не ко мне вопрос, это тренерский вариант и его игра.

Работа ВАР? Есть спорные моменты, и когда был гол Комличенко — конечно, нужно было смотреть. ВАР — это хорошо, о чем тут говорить? Для всех команд — это хорошо.