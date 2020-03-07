ГлавнаяНовости

Худяков: «ВАР — это хорошо. Но гол Комличенко нужно было смотреть»

вчера, 21:39
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб ТамбовТамбовМатч завершен

Генеральный директор «Тамбова» Павел Худяков поделился мнением о поражении во встрече 21-го тура РПЛ против «Динамо»:

Конечно, проиграли — ничего хорошего в этом нет. Но ребята молодцы, хорошо играли, были моменты, но надо дорабатывать. Игра была очень важная в плане очков, но есть впереди важные три игры с нашими конкурентами за эти очки. Но сегодня не получилось, очень жаль. Тяжело было перейти на чужую половину поля? Не ко мне вопрос, это тренерский вариант и его игра.

Работа ВАР? Есть спорные моменты, и когда был гол Комличенко — конечно, нужно было смотреть. ВАР — это хорошо, о чем тут говорить? Для всех команд — это хорошо.

Ранее свое мнение об игре высказал наставник «Динамо» Кирилл Новиков

Все новости
Поделиться
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Чингачгук
Чингачгук
сегодня в 00:30
ВАР это не всегда хорошо.
ermak6848
ermak6848
вчера в 23:44
опять ВАР в разговорах присутствует....
ABir
ABir
вчера в 23:30
Надо было свои моменты забивать
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:29
ВАР нормально сработал.
beefs
beefs
вчера в 21:59
Опять ВАР...
За адекватность
За адекватность
вчера в 21:56
Да как бы видеоассистенты и смотрят. Был бы офсайд подсказали бы главному судье ( ну как минимум должны бы были). Зачем тогда вообще боковые нужны.
Авербуx
Авербуx
вчера в 21:56
Вар для галочки
pomor 445
pomor 445
вчера в 21:47
Хорошо ВАР смотреть.
Footbolista
Footbolista
вчера в 21:46
ВАР хорошо, но гол лучше...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100