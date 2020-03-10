Клостерманн: «Уверен, мы хорошо сыграем с „Тоттенхэмом“»

Защитник «РБ Лейпциг» дал комментарий в преддверии ответного матча с «Тоттенхэмом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Это особенный матч, но я не могу сказать, что нервничаю больше обычного. Мы задали хороший старт в первом круге. Очень хотим победить в ответной встрече и пройти в следующий раунд!

«Тоттенхэм» опасен и силён на контратаках. Но мы хорошо сыграли в первом матче, и я уверен, что сделаем это и в ответном поединке.