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Клостерманн: «Уверен, мы хорошо сыграем с „Тоттенхэмом“»

сегодня, 04:41
РБ ЛейпцигЛоготип футбольный клуб РБ Лейпциг-:-Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм23:00 Не начался

Защитник «РБ Лейпциг» Лукас Клостерманн дал комментарий в преддверии ответного матча с «Тоттенхэмом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Это особенный матч, но я не могу сказать, что нервничаю больше обычного. Мы задали хороший старт в первом круге. Очень хотим победить в ответной встрече и пройти в следующий раунд!

«Тоттенхэм» опасен и силён на контратаках. Но мы хорошо сыграли в первом матче, и я уверен, что сделаем это и в ответном поединке.

Первый матч между командами в Лондоне завершился поражением «шпор» (0:1).

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:22
Надерите зад Моуровцам! Не только ведь Зенит забижать ;)
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:00
Можно плохо сыграть, но победить.
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