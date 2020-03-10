Алли: «„Тоттенхэм“ выходил и из более тяжёлых ситуаций»

Полузащитник «Тоттенхэма» поделился ожиданиями от ответного матча с «Лейпцигом» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая встреча в Лондоне завершилась победой гостей 1:0.

Мы находимся в том состоянии, где каждый должен сделать шаг вперёд и помочь исправить положение. Не время играть реквием, нам нужно встать и со всем разобраться.

Мы должны выйти на поле с позитивным настроем, играть уверенно, с умом и использовать моменты. Мы бывали и в более тяжёлых ситуациях и выходили из них. Так что мы подходим к матчу с верой в успех.

Что бы ни случилось на этой неделе, мы должны продолжать бороться. Очевидно, что мы не можем упускать свои шансы. Нам нужно забить дважды. Этот сезон складывается непросто, но мы продолжаем верить.