Уткин извинился перед болельщиками «Зенита»

Спортивный журналист Василий Уткин выступил с обращением к болельщикам «Зенита».
Я хочу исправить одну очень существенную ошибку, которую множил довольно долгое время. Я вдруг понял, что когда эксплуатирую образ империи зла применительно к «Зениту», совершенно не настроен об этом сожалеть и раскаиваться. Но я должен отдавать отчёт в том, что есть огромное количество людей, которые очень давно и искренне любят эту команду, это название и эти символы.
Друзья, я хочу перед вами извиниться. Мне жаль, что я всё это вам говорю. Но, к сожалению, я ничего в этом изменить не могу, ни одного слова. Мне жаль, что вы находитесь в этом положении. Мне кажется, что вы отчасти находитесь в положении людей, чья мечта оккупирована. Оккупирована безразличием, много чем. Понимаете, когда в интересующее вас дело приходят большие деньги, сперва радуешься. Потому что большие деньги – это большие возможности. Но так бывает, только если это касается людей с воображением, с амбициями и очень требовательных к себе. А когда деньги – это просто деньги, они просто упиваются собой. Это тоже составная часть тьмы и зла.
Я уверен в своей правоте, и я могу заблуждаться. В обоих случаях мне жаль, что я вам это говорю, уважаемые настоящие, подлинные, старые, любимые мной болельщики «Зенита».
Зарабатывает вся страна.Тратит один Зенит.
Зарабатывает вся страна.Тратит один Зенит.
Нравится им как сейчас (5 голов за последние 11 матчей) пусть Евсеев и дальше будет счастлив....
Речь вообще об автобусности чемпа...
И зря ты напраслину возводишь...мне одинаково малоинтересны такие матчи...и без разницы Спартак ли нанёс 14 безрезультативных ударов по воротам или Зенит...
Просто и Спартак и Зенит проиграли Уфе....0:1....и является ли это реальным соотношением сил команд...??
Уфе респект...нападающим Зенита и Спартака - нет...
Только какие бонусы зрителям когда полтаблицы играют в такой футбол...непонятно...
Неужели самим чинушам глядя на развитие и уровни ведущих еврочемпионатов неохота приподнять нашу Лигу???
Доколе будем на пещерном уровне....неужели этим ребятам которые меряются кабинетами и стоимостью галстуков самим не стыдно но на некоторых матчах по 5 тысяч зрителей еле набирается...что команды комплектуются игроками и тренерами которые рады нулевым ничьим....???
Я уж не говорю про своих воспитанников...или "невидимок" сотнями выходящими из академий...их лимит "пришиб" ещё задолго до этого разговора......
Но есть же средства...маркетинг...опыт ведущих Лиг....
Нет только желания...у тех кто сидит в кабинетах РФС,РПЛ...проводят собрания...совещания...симпозиумы...банкеты...презентации....получают огромные зарплаты...
......а в итоге...весной 0 команд в плейофф....полупустые новые арены....незнание места проведения полуфинала Кубка....скучные игры...непрофессиональные судьи...бессмысленный ВАР...скандалы...падение общего уровня чемпионата...и отсутствие просвета в конце тоннеля...))
....в шею таких руководителей отечественного футбола....
Нравится им как сейчас (5 голов за последние 11 матчей) пусть Евсеев и дальше будет счастлив....
Речь вообще об автобусности чемпа...
И зря ты напраслину возводишь...мне одинаково малоинтересны такие матчи...и без разницы Спартак ли нанёс 14 безрезультативных ударов по воротам или Зенит...
Просто и Спартак и Зенит проиграли Уфе....0:1....и является ли это реальным соотношением сил команд...??
Уфе респект...нападающим Зенита и Спартака - нет...
Только какие бонусы зрителям когда полтаблицы играют в такой футбол...непонятно...
Неужели самим чинушам глядя на развитие и уровни ведущих еврочемпионатов неохота приподнять нашу Лигу???
Доколе будем на пещерном уровне....неужели этим ребятам которые меряются кабинетами и стоимостью галстуков самим не стыдно но на некоторых матчах по 5 тысяч зрителей еле набирается...что команды комплектуются игроками и тренерами которые рады нулевым ничьим....???
Я уж не говорю про своих воспитанников...или "невидимок" сотнями выходящими из академий...их лимит "пришиб" ещё задолго до этого разговора......
Но есть же средства...маркетинг...опыт ведущих Лиг....
Нет только желания...у тех кто сидит в кабинетах РФС,РПЛ...проводят собрания...совещания...симпозиумы...банкеты...презентации....получают огромные зарплаты...
......а в итоге...весной 0 команд в плейофф....полупустые новые арены....незнание места проведения полуфинала Кубка....скучные игры...непрофессиональные судьи...бессмысленный ВАР...скандалы...падение общего уровня чемпионата...и отсутствие просвета в конце тоннеля...))
....в шею таких руководителей отечественного футбола....
Всё рядом..пожалуйста...перенимай опыт...в чём проблема....
У них не в столичном Дортмунде средняя посещаемость 79 000 зрителей....
Они в 3-х матчах плейофф в ЛЧ одержали 3 победы ...и не над кем нибудь а над ПСЖ,Тоттенхэмом и Челси..
Они за 8 лет с нуля создали "Лейпциг"...который при явном преимуществе выбивает пыль из прошлогоднего финалиста ЛЧ...при чём в гостях....
...и почему бы нашим не учиться у них...??
..пусть не сразу...пусть не всё...но ведь можно...
Ан нет...будем дальше наслаждаться лимитом...покупать абы кого лишь бы не воспитывать своих...строить стадионы-музеи...ругать судей и восхищаться мега-автобусным чемпионатом...???
Только потом зачем то удивляемся отсутствию хоть одной команды в весеннем плейофф в еврокубках....)))
Как так вышло ???
Вроде всё правильно делали.....пригласили Цорна....Недовольны Сёминым....Купили Малкома...
И почему это мы и с Малкомами и с Влашичами и с Крыховяками на четвёртых местах в группах ???
Да потому что чемпионат такой....
Евсеев: «Очко набрали, я доволен» - и этим всё сказано...
5-я игра на 0:0...16 голов за 21 матч....70 минут 11 игроков в своей вратарской - я доволен..)))
Разогнать бы весь этот РФС с РПЛ.....
И набрать реально футбольных людей.....
Сидят 500 человек...средства осваивают.....
А ума не хватает даже на вопрос ответить где полуфинал Кубка проходить будет...в Питере или Москве....
Всё рядом..пожалуйста...перенимай опыт...в чём проблема....
У них не в столичном Дортмунде средняя посещаемость 79 000 зрителей....
Они в 3-х матчах плейофф в ЛЧ одержали 3 победы ...и не над кем нибудь а над ПСЖ,Тоттенхэмом и Челси..
Они за 8 лет с нуля создали "Лейпциг"...который при явном преимуществе выбивает пыль из прошлогоднего финалиста ЛЧ...при чём в гостях....
...и почему бы нашим не учиться у них...??
..пусть не сразу...пусть не всё...но ведь можно...
Ан нет...будем дальше наслаждаться лимитом...покупать абы кого лишь бы не воспитывать своих...строить стадионы-музеи...ругать судей и восхищаться мега-автобусным чемпионатом...???
Только потом зачем то удивляемся отсутствию хоть одной команды в весеннем плейофф в еврокубках....)))
Как так вышло ???
Вроде всё правильно делали.....пригласили Цорна....Недовольны Сёминым....Купили Малкома...
И почему это мы и с Малкомами и с Влашичами и с Крыховяками на четвёртых местах в группах ???
Да потому что чемпионат такой....
Евсеев: «Очко набрали, я доволен» - и этим всё сказано...
5-я игра на 0:0...16 голов за 21 матч....70 минут 11 игроков в своей вратарской - я доволен..)))
Разогнать бы весь этот РФС с РПЛ.....
И набрать реально футбольных людей.....
Сидят 500 человек...средства осваивают.....
А ума не хватает даже на вопрос ответить где полуфинал Кубка проходить будет...в Питере или Москве....
Не надо сравнивать Россию с Германией...у нас свой менталитет...в чем то он даже лучше немецкого...смотрим историю)...
Не надо сравнивать Россию с Германией...у нас свой менталитет...в чем то он даже лучше немецкого...смотрим историю)...
Вот во время акции "Болельщик не преступник" до них слегка дошло....
Ваш друг Рабинер ,а так же уважаемый мной журналист высказался недавно :
" Где-то наверху определенно, хотя и негласно (указующего перста в таких случаях никогда конкретно не сыскать) дали команду: зэк за «народное достояние» играть не может.
В «Зените» взяли под козырек, одновременно поставив в дурацкое положение Семака, который Кокорина всегда защищал и выпускал на первом сборе с капитанской повязкой.
Нефутбол управляет футболом и диктует решения о футболе. Пока это будет продолжаться (а оно будет), весь наш нефутбольный футбол будет оставаться в области ягодиц»
Ты знаешь почему болельщики по всей Германии бойкотируют владельца «Хоффенхайма» Дитмара Хоппа......????
И я знаю....
А у нас так не будет...я думаю...никогда...
Вот во время акции "Болельщик не преступник" до них слегка дошло....
Ваш друг Рабинер ,а так же уважаемый мной журналист высказался недавно :
" Где-то наверху определенно, хотя и негласно (указующего перста в таких случаях никогда конкретно не сыскать) дали команду: зэк за «народное достояние» играть не может.
В «Зените» взяли под козырек, одновременно поставив в дурацкое положение Семака, который Кокорина всегда защищал и выпускал на первом сборе с капитанской повязкой.
Нефутбол управляет футболом и диктует решения о футболе. Пока это будет продолжаться (а оно будет), весь наш нефутбольный футбол будет оставаться в области ягодиц»
Ты знаешь почему болельщики по всей Германии бойкотируют владельца «Хоффенхайма» Дитмара Хоппа......????
И я знаю....
А у нас так не будет...я думаю...никогда...
Кто кроме Семака надевшего на сборах капитанскую повязку на Кокорина был готов пойти "против течения"????
Кто кроме Семака надевшего на сборах капитанскую повязку на Кокорина был готов пойти "против течения"????
Кто считается с мнением болельщиков ???
Кто то из Вас выпроводил Массимо из клуба ???
Кто то из Нас попросил Кокорина уехать в "Сочи" ???
Кто считается с мнением болельщиков ???
Кто то из Вас выпроводил Массимо из клуба ???
Кто то из Нас попросил Кокорина уехать в "Сочи" ???