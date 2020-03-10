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Уткин извинился перед болельщиками «Зенита»

сегодня, 11:36

Спортивный журналист Василий Уткин выступил с обращением к болельщикам «Зенита».

Я хочу исправить одну очень существенную ошибку, которую множил довольно долгое время. Я вдруг понял, что когда эксплуатирую образ империи зла применительно к «Зениту», совершенно не настроен об этом сожалеть и раскаиваться. Но я должен отдавать отчёт в том, что есть огромное количество людей, которые очень давно и искренне любят эту команду, это название и эти символы.

Друзья, я хочу перед вами извиниться. Мне жаль, что я всё это вам говорю. Но, к сожалению, я ничего в этом изменить не могу, ни одного слова. Мне жаль, что вы находитесь в этом положении. Мне кажется, что вы отчасти находитесь в положении людей, чья мечта оккупирована. Оккупирована безразличием, много чем. Понимаете, когда в интересующее вас дело приходят большие деньги, сперва радуешься. Потому что большие деньги – это большие возможности. Но так бывает, только если это касается людей с воображением, с амбициями и очень требовательных к себе. А когда деньги – это просто деньги, они просто упиваются собой. Это тоже составная часть тьмы и зла.

Я уверен в своей правоте, и я могу заблуждаться. В обоих случаях мне жаль, что я вам это говорю, уважаемые настоящие, подлинные, старые, любимые мной болельщики «Зенита».

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Некакойшенко
Некакойшенко
сегодня в 14:20
Прав Василий.Абсолютно прав.
Зарабатывает вся страна.Тратит один Зенит.
grazie100
grazie100
сегодня в 14:08
Хорошо, если Зенит,, империя зла" (Это было сказано о СССР одним м... м из США) , тогда Спартак, Локомотив, Динамо, ЦСКА это обитель добра??? Уткин, не ешьте много на ночь и, от этого у вас такое го.. енастроение.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил ошалевший
сегодня в 14:04, ред.
когда уфа так играет против спартака,то ты другую тему чешешь,а тут уфа плохая,для сравнения-если ты выйдешь на ринг с профессоналом,какая у тебя задача будет? наверное не откинуться и отбиваться что есть сил
Дело не в Уфе ...и не в соперниках Уфы...
Нравится им как сейчас (5 голов за последние 11 матчей) пусть Евсеев и дальше будет счастлив....
Речь вообще об автобусности чемпа...
И зря ты напраслину возводишь...мне одинаково малоинтересны такие матчи...и без разницы Спартак ли нанёс 14 безрезультативных ударов по воротам или Зенит...
Просто и Спартак и Зенит проиграли Уфе....0:1....и является ли это реальным соотношением сил команд...??
Уфе респект...нападающим Зенита и Спартака - нет...
Только какие бонусы зрителям когда полтаблицы играют в такой футбол...непонятно...
Неужели самим чинушам глядя на развитие и уровни ведущих еврочемпионатов неохота приподнять нашу Лигу???
Доколе будем на пещерном уровне....неужели этим ребятам которые меряются кабинетами и стоимостью галстуков самим не стыдно но на некоторых матчах по 5 тысяч зрителей еле набирается...что команды комплектуются игроками и тренерами которые рады нулевым ничьим....???
Я уж не говорю про своих воспитанников...или "невидимок" сотнями выходящими из академий...их лимит "пришиб" ещё задолго до этого разговора......
Но есть же средства...маркетинг...опыт ведущих Лиг....
Нет только желания...у тех кто сидит в кабинетах РФС,РПЛ...проводят собрания...совещания...симпозиумы...банкеты...презентации....получают огромные зарплаты...

......а в итоге...весной 0 команд в плейофф....полупустые новые арены....незнание места проведения полуфинала Кубка....скучные игры...непрофессиональные судьи...бессмысленный ВАР...скандалы...падение общего уровня чемпионата...и отсутствие просвета в конце тоннеля...))

....в шею таких руководителей отечественного футбола....
СПОРТ СПОРТ
СПОРТ СПОРТ
сегодня в 13:33
эх Вася, Вася! начал пылить, пыли до конца ...
Footbolista
Footbolista ответил Jeck Denielse
сегодня в 13:23
Ты приводишь частности...нельзя перенять менталитет частично...все хорошее от немцев +все хорошее от россиян...и вот ОН - идеальный евроазиат...так в жизни не бывает...у немцев тоже не бывает)....
ошалевший
ошалевший ответил Jeck Denielse
сегодня в 13:10
Но это не значит что мы не должны учиться у них .... Всё рядом..пожалуйста...перенимай опыт...в чём проблема.... У них не в столичном Дортмунде средняя посещаемость 79 000 зрителей.... Они в 3-х матчах плейофф в ЛЧ одержали 3 победы ...и не над кем нибудь а над ПСЖ,Тоттенхэмом и Челси.. Они за 8 лет с нуля создали "Лейпциг"...который при явном преимуществе выбивает пыль из прошлогоднего финалиста ЛЧ...при чём в гостях.... ...и почему бы нашим не учиться у них...?? ..пусть не сразу...пусть не всё...но ведь можно... Ан нет...будем дальше наслаждаться лимитом...покупать абы кого лишь бы не воспитывать своих...строить стадионы-музеи...ругать судей и восхищаться мега-автобусным чемпионатом...??? Только потом зачем то удивляемся отсутствию хоть одной команды в весеннем плейофф в еврокубках....))) Как так вышло ??? Вроде всё правильно делали.....пригласили Цорна....Недовольны Сёминым....Купили Малкома... И почему это мы и с Малкомами и с Влашичами и с Крыховяками на четвёртых местах в группах ??? Да потому что чемпионат такой.... Евсеев: «Очко набрали, я доволен» - и этим всё сказано... 5-я игра на 0:0...16 голов за 21 матч....70 минут 11 игроков в своей вратарской - я доволен..))) Разогнать бы весь этот РФС с РПЛ..... И набрать реально футбольных людей..... Сидят 500 человек...средства осваивают..... А ума не хватает даже на вопрос ответить где полуфинал Кубка проходить будет...в Питере или Москве....
когда уфа так играет против спартака,то ты другую тему чешешь,а тут уфа плохая,для сравнения-если ты выйдешь на ринг с профессоналом,какая у тебя задача будет? наверное не откинуться и отбиваться что есть сил
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Footbolista
сегодня в 13:00, ред.
Во всех серьезных делах нужна пауза после "грандиозного шухера"...Кокорин сам виноват...думаю он еще вернется в Зенит... Не надо сравнивать Россию с Германией...у нас свой менталитет...в чем то он даже лучше немецкого...смотрим историю)...
Но это не значит что мы не должны учиться у них ....
Всё рядом..пожалуйста...перенимай опыт...в чём проблема....
У них не в столичном Дортмунде средняя посещаемость 79 000 зрителей....
Они в 3-х матчах плейофф в ЛЧ одержали 3 победы ...и не над кем нибудь а над ПСЖ,Тоттенхэмом и Челси..
Они за 8 лет с нуля создали "Лейпциг"...который при явном преимуществе выбивает пыль из прошлогоднего финалиста ЛЧ...при чём в гостях....

...и почему бы нашим не учиться у них...??
..пусть не сразу...пусть не всё...но ведь можно...

Ан нет...будем дальше наслаждаться лимитом...покупать абы кого лишь бы не воспитывать своих...строить стадионы-музеи...ругать судей и восхищаться мега-автобусным чемпионатом...???
Только потом зачем то удивляемся отсутствию хоть одной команды в весеннем плейофф в еврокубках....)))
Как так вышло ???
Вроде всё правильно делали.....пригласили Цорна....Недовольны Сёминым....Купили Малкома...
И почему это мы и с Малкомами и с Влашичами и с Крыховяками на четвёртых местах в группах ???
Да потому что чемпионат такой....
Евсеев: «Очко набрали, я доволен» - и этим всё сказано...
5-я игра на 0:0...16 голов за 21 матч....70 минут 11 игроков в своей вратарской - я доволен..)))


Разогнать бы весь этот РФС с РПЛ.....
И набрать реально футбольных людей.....
Сидят 500 человек...средства осваивают.....
А ума не хватает даже на вопрос ответить где полуфинал Кубка проходить будет...в Питере или Москве....
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 12:56
Как то странно извинился Вася. Вроде и покаялся, но остался при своем?!?
Альфи
Альфи
сегодня в 12:41
Это надо исхитриться ,оскорбить своими извинениями еще больше чем самим оскорблением... за Спартак наверное болеет
cska minus
cska minus
сегодня в 12:33
Троллинг Зенита.)
ArtemBzdn
ArtemBzdn
сегодня в 12:28, ред.
Почему твердят только о местном чемпионстве? Эта ли цель существования футбольных клубов?? Если есть отрыв по этим фиговым очкам (которых почти хватит до конца сезона) - то можно играть хреноово??? Наплевательски относится к свое работе и к зрителям, которые смотрят матч. Все дали: бешенные средства, дорогих игроков, теплые условия. Зато как красиво бьют себя в грудь: МЫ МЫ МЫ. Уткин тут прав. Ничего не осталось от прежнего клуба.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:26
Не пришел в себя после праздников...
Footbolista
Footbolista ответил Jeck Denielse
сегодня в 12:25, ред.
Во всех серьезных делах нужна пауза после "грандиозного шухера"...Кокорин сам виноват...думаю он еще вернется в Зенит...
Не надо сравнивать Россию с Германией...у нас свой менталитет...в чем то он даже лучше немецкого...смотрим историю)...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Footbolista
сегодня в 12:22, ред.
В любом действии есть смысл...бессмысленно только бездействие...
"Систему" не победить разобщёнными действиями....
Вот во время акции "Болельщик не преступник" до них слегка дошло....

Ваш друг Рабинер ,а так же уважаемый мной журналист высказался недавно :
" Где-то наверху определенно, хотя и негласно (указующего перста в таких случаях никогда конкретно не сыскать) дали команду: зэк за «народное достояние» играть не может.
В «Зените» взяли под козырек, одновременно поставив в дурацкое положение Семака, который Кокорина всегда защищал и выпускал на первом сборе с капитанской повязкой.
Нефутбол управляет футболом и диктует решения о футболе. Пока это будет продолжаться (а оно будет), весь наш нефутбольный футбол будет оставаться в области ягодиц»

Ты знаешь почему болельщики по всей Германии бойкотируют владельца «Хоффенхайма» Дитмара Хоппа......????
И я знаю....
А у нас так не будет...я думаю...никогда...
ДСА
ДСА
сегодня в 12:22
Жаль, когда в кресло не помещаешься.
Footbolista
Footbolista ответил Jeck Denielse
сегодня в 12:20
Я не в курсе)...спроси у болельщиков Зенита...
ArtemBzdn
ArtemBzdn ответил Трезвый повар
сегодня в 12:19, ред.
Хорошо хоть перед болельщиками извинился. Им неприятно читать такое про свою команду
Так руководство Зенита само многое делает ТО, что отворачивает многолетних истинных преданных болельщиков клуба.
Заратустра
Заратустра ответил Jeck Denielse
сегодня в 12:18
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответил Footbolista
    сегодня в 12:16
    В любом действии есть смысл...бессмысленно только бездействие...
    Ну так а где действия ???
    Кто кроме Семака надевшего на сборах капитанскую повязку на Кокорина был готов пойти "против течения"????
    Али Самаркандский
    Али Самаркандский
    сегодня в 12:16
    Зенит перед памятью Яшина извинился? Вот и я не помню этих извинений за позор своих “дорогих"" болельщиков"
    STVA 1
    STVA 1
    сегодня в 12:13
    А почему в опросе не ставят мне безразлично))?
    Footbolista
    Footbolista ответил Jeck Denielse
    сегодня в 12:12
    В любом действии есть смысл...бессмысленно только бездействие...
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответил Footbolista
    сегодня в 12:11
    В основном болельщики все понимают, согласен...но почему они дудят в ту же трубу?...из солидарности с клубом?...ну тогда нечего и обижаться...
    Потому как бессмысленно......
    Кто считается с мнением болельщиков ???
    Кто то из Вас выпроводил Массимо из клуба ???
    Кто то из Нас попросил Кокорина уехать в "Сочи" ???
    Hypnoz
    Hypnoz
    сегодня в 12:07
    Откуда у бомжей болельщики )))) ?!
    Garrincha58
    Garrincha58
    сегодня в 12:05
    с удовольствием бы рад был если бы в этом году чемпионом стал или Краснодар или Ростов команды играют в футбол а не мучаются и бес понтов как типа Дзюбы и К
    Footbolista
    Footbolista ответил Jeck Denielse
    сегодня в 12:05
    В основном болельщики все понимают, согласен...но почему они дудят в ту же трубу?...из солидарности с клубом?...ну тогда нечего и обижаться...
    Garrincha58
    Garrincha58 ответил beefs
    сегодня в 12:03
    философф Вася...
    он дело говорит
    Garrincha58
    Garrincha58 ответил Jeck Denielse
    сегодня в 12:02
    Болельщики - намного умней Васи....... Они и без него знают и понимают что если бы данные финансовые возможности в руки людей "с воображением, с амбициями и очень требовательных к себе" - то Зенит был бы в 10 раз сильней...... Но у нас в стране так не бывает... И ВСЕ Вася это знают..... И это относится не только к Зениту... Он думает что болельщики Спартака в восторге от "эпохи Федуна"?? Он думает что болельщики Локо на стороне Кикнадзе а не Сёмина?? Он думает что болельщики Зенита не понимают что те кто "осваивает бюджет" не мыслят в футболе ??? Да все всё знают.....только не могут изменить направление финансовых потоков от далёких от футбола "освивальщиков бюджетов" на действительно понимающих и любящих футбол людей.... Так было так и будет..... И фильмы у нас будет снимать Бондарчук... И машины у нас будут а-ля Лада Калина.... И футбол у нас будет на уровне понимания его теми кому даны финансы...... А извинения твои никому не нужны..... Ни болельщики попёрли тебя с телевидения.....а лишь одна комапания являющаяся владельцем данного холдинга.... А оскорблял ты всех кто имел отношение к этой компании...косвенно - и игроков ...и владельцев...и тренеров...и болельщиков.... И твои "разделяшки" на "правильно оскорблённых тобой" и "не очень этого заслуживающих" - смешны и не уместны....)))
    молодец вы настоящий патриот согласен на все 100
    Аpбитр
    Аpбитр ответил LOpp
    сегодня в 12:02
    почему удалили комментарий со старым, добрым шарфом Зенита?))
    ссылка на картинке.
    Garrincha58
    Garrincha58
    сегодня в 12:01
    Васе действительно жаль болельщиков которые ходят болеют а в результате деятели из Газпрома начхают и на команду и на всё они же небожители им пофиг на94 на мнение болельщиков они боги взяли и сослали игрока который может быть и сделал бы результат а с такими деревяшками как Мальком и тд и тп ничего не светит даже если и выиграют или вымучают первое место никакого удовлетворения истинные болельщики увы не получат ибо нет игры и всем на всё на94
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