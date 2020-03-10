Марсело и Куртуа не сыграют против «Манчестер Сити»

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа и защитник мадридской команды Марсело выбыли из строя из-за травм.
У бельгийца травмирована приводящая мышца левого бедра, у бразильца – двуглавая мышца левого бедра. Вероятно, что оба футболиста пропустят поединок против «Эйбара» в Примере и матч с «Ман Сити» в Лиге чемпионов.
Куртуа однозначно незаменим в данный момент. Ареоля, при всём моём уважении и близко не замена бельгийцу...
Куртуа однозначно незаменим в данный момент. Ареоля, при всём моём уважении и близко не замена бельгийцу...
А вот, это потеря большая.
Удачи Реалу!!!
А вот, это потеря большая.
Удачи Реалу!!!