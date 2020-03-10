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Марсело и Куртуа не сыграют против «Манчестер Сити»

вчера, 15:26

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа и защитник мадридской команды Марсело выбыли из строя из-за травм.

У бельгийца травмирована приводящая мышца левого бедра, у бразильца – двуглавая мышца левого бедра. Вероятно, что оба футболиста пропустят поединок против «Эйбара» в Примере и матч с «Ман Сити» в Лиге чемпионов.

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Все комментарии
anfield1984
anfield1984 ответил League1
вчера в 19:55
Какому из?
League1
League1
вчера в 19:46
Повезло лысому физручелле.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:26
Можно паковать чемоданы
Hamman
Hamman
вчера в 17:59
Отсутствие Марсело в обороне не большая потеря, но отсутствие Марсело в атаке это большой минус.
Куртуа однозначно незаменим в данный момент. Ареоля, при всём моём уважении и близко не замена бельгийцу...
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 17:14
Если Менди будет, то Марсело вообще не потеря.
А вот, это потеря большая.
Удачи Реалу!!!
Belgie2009
Belgie2009
вчера в 15:42
Не велика потеря, все равно 2 забить Реал не сможет с такой атакой)
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