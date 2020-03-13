Хавбек «Челси» Хадсон-Одои заразился коронавирусом

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вчера, 05:36

Полузащитник «Челси» сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Персонал «Челси», недавно тесно контактировавший с игроком, будет самостоятельно изолироваться в соответствии с государственными принципами здравоохранения.

Несмотря на заболевание коронавирусом, Каллум чувствует себя хорошо и надеется как можно скорее приступить к тренировкам, отмечает пресс-служба «Челси».

Недавно появилась информация о положительном тесте на коронавирус у главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты.

Коронавирус и футбол