Хавбек «Челси» Хадсон-Одои заразился коронавирусом

Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Персонал «Челси», недавно тесно контактировавший с игроком, будет самостоятельно изолироваться в соответствии с государственными принципами здравоохранения.
Несмотря на заболевание коронавирусом, Каллум чувствует себя хорошо и надеется как можно скорее приступить к тренировкам, отмечает пресс-служба «Челси».
Недавно появилась информация о положительном тесте на коронавирус у главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты.
Всем здоровья и не хворать!!!
Если чемпионаты закроют, то походу и соккер возмет отпуск.
Всем здоровья и не хворать!!!
Если чемпионаты закроют, то походу и соккер возмет отпуск.