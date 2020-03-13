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Хавбек «Челси» Хадсон-Одои заразился коронавирусом

вчера, 05:36

Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Персонал «Челси», недавно тесно контактировавший с игроком, будет самостоятельно изолироваться в соответствии с государственными принципами здравоохранения.

Несмотря на заболевание коронавирусом, Каллум чувствует себя хорошо и надеется как можно скорее приступить к тренировкам, отмечает пресс-служба «Челси».

Недавно появилась информация о положительном тесте на коронавирус у главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты.

Коронавирус и футбол

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Все комментарии
Beka_byaka
Beka_byaka ответил ошалевший
вчера в 11:25
Да согласен, но не согласен что он убийственно опасен. Ведь, еслиб было так то никто не должен выздоравливать, илиже все заражённые должны как минимум серьезно лечится. Я уверен что очень большой процент заразившихся и вылечившихся даже не знали что у них короновирус
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 11:10
Соссер тоже можно закрывать га карантин, а то сча начнутся фейньюс о куда там собирется перейти Неймар и кто сколько миллиардов за него готов заплатить
Bon Scott
Bon Scott
вчера в 10:16
Сало, горчица, Чеснок, перец красный... Можно и сотку накатить☝
ошалевший
ошалевший ответил Beka_byaka
вчера в 09:40
Все симптомы и вирус так каковой, походу был всегда. Просто научились определять его недавно. А ранее, списывали на орв орз грипп... И лечили обычными методами. В мире от гриппа погибают намного больше людей. Всем здоровья и не хворать!!! Если чемпионаты закроют, то походу и соккер возмет отпуск.
корона вирус старый вирус,просто новая модификация его номер вроде 19
ошалевший
ошалевший ответил valt134
вчера в 09:39
Наш чемп не закроют. У нас как бухали , так и будут бухать. Мне даже немного жаль коронавирус.
ты думаешь у нас как то подругому? просто у нас будут умирать не от короны,а от гриппа и пневмании,думаю у нас даже и врачи то не знают какие анализы даже нужно сдавать
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 09:23
Не повезло, но это скоро пройдет.
valt134
valt134
вчера в 09:21
Наш чемп не закроют. У нас как бухали , так и будут бухать. Мне даже немного жаль коронавирус.
Beka_byaka
Beka_byaka
вчера в 09:16
Все симптомы и вирус так каковой, походу был всегда. Просто научились определять его недавно. А ранее, списывали на орв орз грипп... И лечили обычными методами. В мире от гриппа погибают намного больше людей.

Всем здоровья и не хворать!!!

Если чемпионаты закроют, то походу и соккер возмет отпуск.
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 08:45
сча кто-то сидит и смотрит на селфи в телефоне, сделанное с ним пару дней назад ))
Grabovsky
Grabovsky
вчера в 08:30
Бедолага!! Здоровья что тут скажешь !
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 08:23
Уже не удивляет.
barcamilan
barcamilan
вчера в 08:04
каленберг, ругани, габбьядини, теперь и хадсон-одои
SHMEL
SHMEL
вчера в 07:20, ред.
Скоро все чемпионаты закроют, кроме российского.
Майкл59ru
Майкл59ru
вчера в 06:43
Ну значит скоро и АПЛ приостановят.
Mr_Tim
Mr_Tim
вчера в 06:17
Ну емое.. пошла цепочка, Здоровья скорейшего и полного!
STVA 1
STVA 1
вчера в 06:10
Здоровья!
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 05:52
Ты посмотри какая зараза.
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