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Шюррле может провести две недели на карантине

вчера, 14:50

Нападающий «Спартака» Андре Шюррле не сможет присоединиться к московской команде команде раньше апреля.

В данный момент футболист лечится в Германии. В случае возвращения 29-летнего игрока в расположение московского клуба, ему придется провести две недели на карантине, так как Германия входит в список стран, по прилету из которой необходимо находиться в самоизоляции.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил wingback
вчера в 17:04
свиней нужно пару лет подержать на карантине в пердиве...
Ну ,если только в обнимку с вами и конями ! ))))
wingback
wingback
вчера в 16:56
свиней нужно пару лет подержать на карантине в пердиве...
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 16:50
Шюррле давно надо показать врачам, особенно психиатру. Вбил себе в голову, что он веган, теперь бледный как смерть и травмы одни. Как футболист давно закончился.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 16:49
Вернётся из Германии , дать ему 2 группу инвалидности и на пенсию на 20 000 руб. в месяц , вместе с социальными выплатами ! Болеть ,значит болеть ! Не нравится ,пусть едет болеть в другую страну ! Мир большой !
ViktorVolchok07
ViktorVolchok07
вчера в 16:36
Ентый шурля,большая мурля...ён ужо год на карантине,его всё устраивает.Не понятно зачем Спартак брал ,,инвалида,,?
Педриньо
Педриньо
вчера в 15:49
АНДРЮХА ШЮРРЛЯ МОЛОДЕЦ!!
СПАРТАЧ ОН ЛИДЕР И БОЕЦ!!!
НАШ ШЮРРЛЯ НАШ СПАРТАК ПОДНЯЛ!!!
НАШ ШЮРРЛЯ РОМБИК НЕ ПРЕДАЛ!!!
ЛА ЛА ЛА ЛА
beefs
beefs
вчера в 15:35
А зачем его отпустили в Германию?
Footbolista
Footbolista
вчера в 15:29
Не понос так коронавирус...
makkie
makkie
вчера в 15:03
Шюррле уже сейчас можно отпускать обратно в Дортмунд, ибо никто в такой ситуации не станет выкупать его контракт. Намучались с немцем, хватит...
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
вчера в 15:02
Хитро Андрюха поступил)
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