Шюррле может провести две недели на карантине

Нападающий «Спартака» Андре Шюррле не сможет присоединиться к московской команде команде раньше апреля.
В данный момент футболист лечится в Германии. В случае возвращения 29-летнего игрока в расположение московского клуба, ему придется провести две недели на карантине, так как Германия входит в список стран, по прилету из которой необходимо находиться в самоизоляции.
СПАРТАЧ ОН ЛИДЕР И БОЕЦ!!!
НАШ ШЮРРЛЯ НАШ СПАРТАК ПОДНЯЛ!!!
НАШ ШЮРРЛЯ РОМБИК НЕ ПРЕДАЛ!!!
ЛА ЛА ЛА ЛА
СПАРТАЧ ОН ЛИДЕР И БОЕЦ!!!
НАШ ШЮРРЛЯ НАШ СПАРТАК ПОДНЯЛ!!!
НАШ ШЮРРЛЯ РОМБИК НЕ ПРЕДАЛ!!!
ЛА ЛА ЛА ЛА