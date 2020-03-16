Шюррле может провести две недели на карантине

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вчера, 14:50

Нападающий «Спартака» не сможет присоединиться к московской команде команде раньше апреля.

В данный момент футболист лечится в Германии. В случае возвращения 29-летнего игрока в расположение московского клуба, ему придется провести две недели на карантине, так как Германия входит в список стран, по прилету из которой необходимо находиться в самоизоляции.