Рубиалес: «Неуместно тестировать игроков, когда в этом нуждаются другие»

Президент Королевской федерации футбола Испании Луис Рубиалес раскритиковал намерение Ла Лиги протестировать на коронавирус всех игроков из трёх испанских дивизионов.

Я считаю неуместным, что Ла Лига намерена проверять клубы, когда есть люди, которые действительно в этом нуждаются. Есть пациенты, чья жизнь в опасности. Все должны быть в равных условиях, и если у человека есть серьёзные симптомы, он нуждается в проверке, а не футболист. Футболисты и так изолированы.

Власти попросили всех, у кого есть тесты, маски, перчатки, отдать их в распоряжение тем, кто в этом нуждается, а также медикам. А кто-то лишает человека этого теста. Это незаконно, за это нужно наказывать. Мы с этим совершенно не согласны, это непатриотично. Одно дело, если бы больных было меньше. Но сейчас нужно сосредоточиться на нуждающихся.