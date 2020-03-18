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Рубиалес: «Неуместно тестировать игроков, когда в этом нуждаются другие»

сегодня, 06:57

Президент Королевской федерации футбола Испании Луис Рубиалес раскритиковал намерение Ла Лиги протестировать на коронавирус всех игроков из трёх испанских дивизионов.

Я считаю неуместным, что Ла Лига намерена проверять клубы, когда есть люди, которые действительно в этом нуждаются. Есть пациенты, чья жизнь в опасности. Все должны быть в равных условиях, и если у человека есть серьёзные симптомы, он нуждается в проверке, а не футболист. Футболисты и так изолированы.

Власти попросили всех, у кого есть тесты, маски, перчатки, отдать их в распоряжение тем, кто в этом нуждается, а также медикам. А кто-то лишает человека этого теста. Это незаконно, за это нужно наказывать. Мы с этим совершенно не согласны, это непатриотично. Одно дело, если бы больных было меньше. Но сейчас нужно сосредоточиться на нуждающихся.

Ранее стало известно о том, что 35% представителей «Валенсии» сдали положительный тест на коронавирус. Также «Эспаньол» сообщил о 6 случаях заболевания COVID-19 в клубе.

Коронавирус и футбол

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