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Васильев: «Если Головин продолжит расти, то будет стоить € 70-80 млн»

сегодня, 01:18

Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев поделился мнением о прогрессе российского полузащитника монегасков Александра Головина.

— На ваш взгляд, Головин прогрессирует во Франции?

— Второй сезон однозначно складывается для Саши гораздо лучше, чем первый. Но в команде определённые трудности: смена тренера, изменение игровой схемы. Это всегда сказывается на игроках. Особенно созидающих. При этом скажу, что уверен — мы ещё не увидели Головина на его топ-уровне. Лучшее у него впереди.

— Головин обошёлся «Монако» в € 30 млн. При удачном стечении обстоятельств клуб сможет заработать на его перепродаже?

— Его агент говорил о цифрах € 70–80 млн. Думаю, это вполне адекватные деньги за Головина, если он продолжит прогрессировать.

Васильев также рассказал о том, в какой момент «Монако» принял решение о покупке Головина.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 10:50
Он угорает что ли? После того, как его опустили на ЦПЗ/ОПЗ, он просто отбывает номер в команде. Какой нафиг прогресс и рост?
Serg_Diamond
Serg_Diamond
сегодня в 10:26
Головин попал в кризисный Монако, который постоянно лихорадит, команда никак не может поймать свою игру, меняются тренеры как перчатки. Возможно французская лига ему вообще не подходит. Ему бы в Германию или Испанию.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:16
Уже есть мысли его продать.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 06:43
Пример для остальных
ОлегаТэ
ОлегаТэ ответил Jeck Denielse
сегодня в 06:27
Вопрос в другом... Возможен ли его рост в Монако...?? В клубе 1 год и 8 месяцев...а стоимость не изменилась... Наверно нужен более амбициозный клуб... Удачи Головину !!!
Важно, что Саня к еврофутболу в Монако адаптировался и профессионально вырос - это видно по его игре в Сборной. Остальное придёт, если парень с головой - а этого у Александра не отнимешь... 😉
ОлегаТэ
ОлегаТэ ответил Смольчик
сегодня в 06:19
Смешно.
Смешно на твою аву смотреть... Добавь туда ещё "Федун - Чемпион !!!!"
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
ОлегаТэ
ОлегаТэ
сегодня в 06:17
Удачи, успехов Сане и дальнейшего профессионального роста в топ-5, в чём не сомневаюсь! 👍✌️
ОлегаТэ
ОлегаТэ ответил Ruslik1982
сегодня в 06:12
Зенит купит за 80
Для Зенита - 120 ;-)
ekliziast
ekliziast
сегодня в 05:53
Почему 70-80мл. , пишите сразу 150-180мл. Гулять так гулять .Баламуты.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 05:10
Осталось вырости)
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 03:27
Зенит купит за 80
Альфамен
Альфамен ответил la-respect0
сегодня в 02:14
Вот точно,я такого же мнения,в Германию ему нужно
mangoх12
mangoх12
сегодня в 02:09
уже скоро
la-respect0
la-respect0
сегодня в 01:58
Головину лучше в чемпионат Германии или Нидерландов,но, в любом случае удачи и без травм.
Бубнин
Бубнин
сегодня в 01:52
Максимум сантиметр еще прибавит.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 01:51
Вопрос в другом...
Возможен ли его рост в Монако...??
В клубе 1 год и 8 месяцев...а стоимость не изменилась...
Наверно нужен более амбициозный клуб...
Удачи Головину !!!
Belgie2009
Belgie2009
сегодня в 01:21
Если бы да кабы, во рту росли цветы, был бы не рот, а целый огород..
Смольчик
Смольчик
сегодня в 01:19
Смешно.
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