Васильев: «Если Головин продолжит расти, то будет стоить € 70-80 млн»

Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев поделился мнением о прогрессе российского полузащитника монегасков Александра Головина.
— На ваш взгляд, Головин прогрессирует во Франции?
— Второй сезон однозначно складывается для Саши гораздо лучше, чем первый. Но в команде определённые трудности: смена тренера, изменение игровой схемы. Это всегда сказывается на игроках. Особенно созидающих. При этом скажу, что уверен — мы ещё не увидели Головина на его топ-уровне. Лучшее у него впереди.
— Головин обошёлся «Монако» в € 30 млн. При удачном стечении обстоятельств клуб сможет заработать на его перепродаже?
— Его агент говорил о цифрах € 70–80 млн. Думаю, это вполне адекватные деньги за Головина, если он продолжит прогрессировать.
Васильев также рассказал о том, в какой момент «Монако» принял решение о покупке Головина.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Возможен ли его рост в Монако...??
В клубе 1 год и 8 месяцев...а стоимость не изменилась...
Наверно нужен более амбициозный клуб...
Удачи Головину !!!
Возможен ли его рост в Монако...??
В клубе 1 год и 8 месяцев...а стоимость не изменилась...
Наверно нужен более амбициозный клуб...
Удачи Головину !!!