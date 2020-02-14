Васильев: «Если Головин продолжит расти, то будет стоить € 70-80 млн»

Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев поделился мнением о прогрессе российского полузащитника монегасков .

— На ваш взгляд, Головин прогрессирует во Франции?

— Второй сезон однозначно складывается для Саши гораздо лучше, чем первый. Но в команде определённые трудности: смена тренера, изменение игровой схемы. Это всегда сказывается на игроках. Особенно созидающих. При этом скажу, что уверен — мы ещё не увидели Головина на его топ-уровне. Лучшее у него впереди.

— Головин обошёлся «Монако» в € 30 млн. При удачном стечении обстоятельств клуб сможет заработать на его перепродаже?

— Его агент говорил о цифрах € 70–80 млн. Думаю, это вполне адекватные деньги за Головина, если он продолжит прогрессировать.