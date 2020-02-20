Черышев забил самый быстрый гол «Валенсии» в ЛЧ после выхода на замену

Полузащитник сборной России Денис Черышев установил рекорд «Валенсии» в Лиге чемпионов, забив самый быстрый гол клуба в этом турнире после выхода на замену.
На 64-й минуте первого гостевого матча 1/8 финала ЛЧ с «Аталантой» (1:4) россиянин заменил Гонсалу Гедеша и уже через 2 минуты поразил ворота хозяев, сделав счёт 1:4. Ранее этот рекорд принадлежал Роберто Сольдадо. 14 сентября 2010 года в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Бурсаспора» он вышел на замену на 72-й минуте, а через 4 минуты забил гол, установив счёт 4:0.