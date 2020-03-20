Беланов поделился воспоминаниями о Льве Яшине

Бывший футболист киевского «Динамо» вспомнил знакомство с голкипером Львом Яшином:

Дорогие друзья!

В эти солнечные весенние дни как и все мы, я вынужден проводить время на удалении от друзей, активной жизни и профессиональной деятельности. Решил поинтересоваться как переживают нелегкие времена на карантине мои родные, близкие и коллеги. Обнаружил, что самые активные болельщики тяжело переживают затяжной перерыв в национальном чемпионате, еврокубках и очень огорчены переносом ключевого события года - Европейского футбольного чемпионата. Остается одна возможность — смотреть архивные записи футбольных матчей, либо играть в виртуальный футбол на онлайн платформе. Поговорил об этом с фанатами онлайн игр и обнаружил потрясающую информацию: самый популярный футбольный симулятор FIFA включил в команды игроков настоящих легенд мирового футбола: Диего Марадону, Тьерри Анри и величайшего вратаря всех времен Льва Яшина! Как же это важно для молодежи всего мира иметь возможность прикоснуться к истории великого голкипера!