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Беланов поделился воспоминаниями о Льве Яшине

сегодня, 16:21

Бывший футболист киевского «Динамо» Игорь Беланов вспомнил знакомство с голкипером Львом Яшином:

Дорогие друзья!

В эти солнечные весенние дни как и все мы, я вынужден проводить время на удалении от друзей, активной жизни и профессиональной деятельности. Решил поинтересоваться как переживают нелегкие времена на карантине мои родные, близкие и коллеги. Обнаружил, что самые активные болельщики тяжело переживают затяжной перерыв в национальном чемпионате, еврокубках и очень огорчены переносом ключевого события года - Европейского футбольного чемпионата. Остается одна возможность — смотреть архивные записи футбольных матчей, либо играть в виртуальный футбол на онлайн платформе. Поговорил об этом с фанатами онлайн игр и обнаружил потрясающую информацию: самый популярный футбольный симулятор FIFA включил в команды игроков настоящих легенд мирового футбола: Диего Марадону, Тьерри Анри и величайшего вратаря всех времен Льва Яшина! Как же это важно для молодежи всего мира иметь возможность прикоснуться к истории великого голкипера!

Единственный в мире вратарь — обладатель Золотого мяча и первый советский футболист, удостоенный главного Трофея Европейского футбола за индивидуальное мастерство! В далеком 1963 году вратарь #1 СССР стал первым обладателем Золотого Мяча среди наших футболистов и лишь в 1975 году нападающий Киевского «Динамо» Олег Блохин сумел повторить успех Льва Яшина. Великий Мастер по прозвищу «черный паук» удивлял мировую публику не только виртуозной игрой, а и артистизмом. Зрители обожали его трюки с кепкой, когда Яшин ее снимал перед ответственным сейвом, а затем надевал, когда ворота были спасены. Ему аплодировали лучшие арены мира! К сожалению, я познакомился со Львом Ивановичем в его уже очень почтенном возрасте, после трагической череды заболеваний, которые он героически перенес. (Профессиональный спорт, к сожалению, имеет и обратную сторону). Однако Великий спортсмен был не сломлен, он приветствовал нас, молодых и активных, говорил о важном и бесценном. Я все помню, Лев Иванович... Я сделал все, что обещал Вам тогда и буду передавать Ваши наставления нашим будущим звездам. Ровно 30 лет назад 20 марта 1990 года нашего легендарного голкипера унесла судьба в «команду вечности». Но мы будем помнить и ценить Ваше великое наследие! Держите удар там, в символической сборной ангелов, дорогой наш Лев Иванович!

Напомним, что в декабре прошлого года испанское издание As включило Яшина в символическую сборную лучших игроков в истории футбола. 

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вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 18:05
По чаще надо вспоминать нашу легенду Льва Яшина
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