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ЛеБрон Джеймс перечислил своих любимых футболистов

21 марта 2020, 04:54

Легендарный американский баскетболист ЛеБрон Джеймс в своём инстаграме ответил на вопрос о любимых футболистах.

Любимый футболист? У меня их несколько, несколько великих игроков.

Прежде всего, все футболисты «Ливерпуля». Ещё Мбаппе, Неймар, Криштиану Роналду. Эти парни – легенды. Люблю этих ребят. Люблю Криштиану Роналду. Люблю Неймара, люблю Мбаппе.

Месси, да, конечно. Месси – легенда. Златан? Он безбашенный, но чертовски хорош [на поле].

Полузащитник «Наполи» Петр Зелински недавно рассказал, кого считает лучшим футболистом мира. Это не Лионель Месси и не Криштиану Роналду.

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Все комментарии
Naimi Nabi
Naimi Nabi
21 марта в 14:02
смолова не хватает
STVA 1
STVA 1
21 марта в 07:21
Слишком много великих в списке Леброна, но это его мнение.
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