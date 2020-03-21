ЛеБрон Джеймс перечислил своих любимых футболистов

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21 марта 2020, 04:54

Легендарный американский баскетболист ЛеБрон Джеймс в своём инстаграме ответил на вопрос о любимых футболистах.

Любимый футболист? У меня их несколько, несколько великих игроков. Прежде всего, все футболисты «Ливерпуля». Ещё Мбаппе, Неймар, . Эти парни – легенды. Люблю этих ребят. Люблю Криштиану Роналду. Люблю Неймара, люблю Мбаппе. Месси, да, конечно. Месси – легенда. Златан? Он безбашенный, но чертовски хорош [на поле].

Полузащитник «Наполи» Петр Зелински недавно рассказал, кого считает лучшим футболистом мира. Это не и не Криштиану Роналду.