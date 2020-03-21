ЛеБрон Джеймс перечислил своих любимых футболистов

Легендарный американский баскетболист ЛеБрон Джеймс в своём инстаграме ответил на вопрос о любимых футболистах.
Любимый футболист? У меня их несколько, несколько великих игроков.
Прежде всего, все футболисты «Ливерпуля». Ещё Мбаппе, Неймар, Криштиану Роналду. Эти парни – легенды. Люблю этих ребят. Люблю Криштиану Роналду. Люблю Неймара, люблю Мбаппе.
Месси, да, конечно. Месси – легенда. Златан? Он безбашенный, но чертовски хорош [на поле].
Полузащитник «Наполи» Петр Зелински недавно рассказал, кого считает лучшим футболистом мира. Это не Лионель Месси и не Криштиану Роналду.