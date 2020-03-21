Дуглас Коста покинул Италию, несмотря на карантин

Дуглас Коста стал очередным игроком «Ювентуса», покинувшим Италию до того, как завершился 14-дневный период карантина в клубе. Руководство «старой синьоры» разрешило Косте отправиться домой в Бразилию.
Напомним, что защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани заразился коронавирусом. После этого игроки клуба отправились на 14-дневный карантин. Его срок истекает 25 марта. Помимо Ругани, коронавирус выявили у хавбека туринцев Блеза Матюиди.
Ранее Италию, несмотря на действующий карантин, покинули трое футболистов «Юве» — Гонсало Игуаин, Миралем Пьянич и Сами Хедира. Сообщалось, что Игуаин улетел в Аргентину к больной матери.