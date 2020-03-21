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Дуглас Коста покинул Италию, несмотря на карантин

21 марта 2020, 20:09

Дуглас Коста стал очередным игроком «Ювентуса», покинувшим Италию до того, как завершился 14-дневный период карантина в клубе. Руководство «старой синьоры» разрешило Косте отправиться домой в Бразилию.

Напомним, что защитник «Ювентуса» Даниэле Ругани заразился коронавирусом. После этого игроки клуба отправились на 14-дневный карантин. Его срок истекает 25 марта. Помимо Ругани, коронавирус выявили у хавбека туринцев Блеза Матюиди.

Ранее Италию, несмотря на действующий карантин, покинули трое футболистов «Юве» — Гонсало Игуаин, Миралем Пьянич и Сами Хедира. Сообщалось, что Игуаин улетел в Аргентину к больной матери.

Коронавирус и футбол

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
21 марта в 21:34
Вот так зараза и распространяется.
КЭТиК
КЭТиК
21 марта в 21:13
Повез вирус домой.
oFANATo
oFANATo
21 марта в 21:09
Похоже чемпионат этого сезона можно закрывать.
VIPded
VIPded
21 марта в 21:05
Дряхлая развалюха европка в полном беспорядке...)))
STVA 1
STVA 1
21 марта в 20:59
И пох на карантин...
Тео Джонс
Тео Джонс
21 марта в 20:33
Вот так все ложили *** на нужные меры, а потом удивляются почему последствия намного хуже, чем в Китае...
VAN ARM
VAN ARM
21 марта в 20:30
56ы! в карантин на зону отправить!
cska vperiod
cska vperiod
21 марта в 20:27
Нихрена никто не соблюдает порядок.
Ravshan878
Ravshan878
21 марта в 20:25
Береженного бог бережёт.
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