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Агент: «Лукаку не перешел в „Ювентус“ из-за Дибалы»

22 марта 2020, 20:16

Агент Федерико Пасторелло, чьим клиентом является форвард «Интера» Ромелу Лукаку, рассказал, почему бельгиец не перешел в «Ювентус»:

Лукаку выступает за «Интер» из-за того, что Дибала не смог перейти в «Манчестер Юнайтед».

Ромелу всегда хотел покинуть АПЛ и играть в клубе, в котором бы его ценили. Он сразу же почувствовал любовь фанатов «Интера». Многих бы порадовал трансфер Лукаку в «Ювентус». Однако для «Интера» переход Ромелу должен стать началом победного цикла.

Лукаку чувствовал, что «Интер» нуждается в нем. Конте сильно надавил на клуб, чтобы получить Ромелу.

Ранее Лукаку заявил, что всегда мечтал играть за «Интер». 

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Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана
вчера в 21:30
интер и тут пятое колесо в телеге), нига в Италию хотел, а Ювентусу оказался не нужен. Как известно, на безптичье и *опа соловей, так он в интере и оказался. Аха-ха)
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана ответил Жека10
вчера в 19:52
ну главное что клубы не имитируют,когда игнорят твой кабинет.Вот Интер да и с МЮ и Барселоной переговоры проводит,сделки совершает.А что же твой кабинет?Или просто в кабинет никто не хочет идти?
Потому что не кабинет. Аха-ха)
Вот интерасты и барсики - кабинеты, поэтому и переговариваются между собой. Аха-ха)
Жека10
Жека10 ответил Князь с офтопа меломана
вчера в 17:34
Страшно осознавать, что руководство всерьёз пыталось сплавить в МЮ Дибалу и взять этого днаря-макаку. Надеюсь, что как всегда имитировали интерес к нему, что бы привлечь внимание интера. Аха-ха)
ну главное что клубы не имитируют,когда игнорят твой кабинет.Вот Интер да и с МЮ и Барселоной переговоры проводит,сделки совершает.А что же твой кабинет?Или просто в кабинет никто не хочет идти?
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана ответил juvenale
вчера в 12:37
отлично
Страшно осознавать, что руководство всерьёз пыталось сплавить в МЮ Дибалу и взять этого днаря-макаку. Надеюсь, что как всегда имитировали интерес к нему, что бы привлечь внимание интера. Аха-ха)
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана ответил Maximiliano_777
вчера в 12:34
Я, наверное, слишком туп, чтоб понять, где тут связь..
Плюс за откровенность.
Maximiliano_777
Maximiliano_777
вчера в 01:45
Я, наверное, слишком туп, чтоб понять, где тут связь..
juvenale
juvenale
22 марта в 22:19
отлично
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
22 марта в 21:55
Лукакка)) горилла еще та)))
ДАША Д
ДАША Д
22 марта в 20:58
Сложная комбинация.
VAN ARM
VAN ARM
22 марта в 20:31
ну и хорошо))
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