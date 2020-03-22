Агент: «Лукаку не перешел в „Ювентус“ из-за Дибалы»

Агент Федерико Пасторелло, чьим клиентом является форвард «Интера» Ромелу Лукаку, рассказал, почему бельгиец не перешел в «Ювентус»:
Лукаку выступает за «Интер» из-за того, что Дибала не смог перейти в «Манчестер Юнайтед».
Ромелу всегда хотел покинуть АПЛ и играть в клубе, в котором бы его ценили. Он сразу же почувствовал любовь фанатов «Интера». Многих бы порадовал трансфер Лукаку в «Ювентус». Однако для «Интера» переход Ромелу должен стать началом победного цикла.
Лукаку чувствовал, что «Интер» нуждается в нем. Конте сильно надавил на клуб, чтобы получить Ромелу.
Ранее Лукаку заявил, что всегда мечтал играть за «Интер».
Вот интерасты и барсики - кабинеты, поэтому и переговариваются между собой. Аха-ха)
Вот интерасты и барсики - кабинеты, поэтому и переговариваются между собой. Аха-ха)