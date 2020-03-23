Тер Штеген не может договориться с «Барселоной» по зарплате

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вчера, 16:29

Голкипер «Барселоны» не может согласовать новый контракт с «Барселоной», несмотря на появившуюся ранее информацию.

Обе стороны хотят продлить соглашение, но не могут договориться по заработной плате. В начале марта каталонцы предложили немецкому стражу ворот контракт до 2024 года с зарплатой 6,5 млн евро за сезон плюс бонусы. Однако тер Штеген ответил отказом. 27-летний голкипер считает, что другие футболисты «сине-гранатовых» ранее получили более щедрые контракты, хотя они играют редко. Марк-Андре хочет, чтобы его ценили, потому что он стал ключевым игроком клуба.

Отмечается, что ситуация остается спокойной, потому что действующее соглашение тер Штегена с «Барселоной» истекает в 2022 году. Опция выкупа за него составляет 180 млн евро.