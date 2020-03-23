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Тер Штеген не может договориться с «Барселоной» по зарплате

вчера, 16:29

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген не может согласовать новый контракт с «Барселоной», несмотря на появившуюся ранее информацию.

Обе стороны хотят продлить соглашение, но не могут договориться по заработной плате. В начале марта каталонцы предложили немецкому стражу ворот контракт до 2024 года с зарплатой 6,5 млн евро за сезон плюс бонусы. Однако тер Штеген ответил отказом. 27-летний голкипер считает, что другие футболисты «сине-гранатовых» ранее получили более щедрые контракты, хотя они играют редко. Марк-Андре хочет, чтобы его ценили, потому что он стал ключевым игроком клуба.

Отмечается, что ситуация остается спокойной, потому что действующее соглашение тер Штегена с «Барселоной» истекает в 2022 году. Опция выкупа за него составляет 180 млн евро.

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Все комментарии
shlifen
shlifen
вчера в 19:57
Что-то у руководства Барсы проблемы с логикой: Дембеле (13 лямов в год), Коут (15+ лямов в год), Гризман (15+ лямов в год) - но Тер Штеген 6,5 лимонов?? =))) Тут не получится даже на Месси всё списать, ведь платят бестолковому Дембелю вдвое больше и на него деньги есть, а основному тащеру в защите - денег нет... Логике вопреки... =((
Брулин
Брулин
вчера в 18:53
6.5 млн если правда то это полное АХАХАХАХАХАХАХАХААХАХА

Любой топ-клуб, кроме парочки с другими лучшими вратарями мира, с радостью как минимум удвоит эту сумму
League1
League1
вчера в 17:52
Всё правильно делает дырчатый Штеген, в разгромах осасун все участвуют, а зарплату повышают только гномяре. Безобразие!
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 17:37, ред.
Барсу спасает постоянно один Тер Штеген это видит вес мир а ему менше платят,чем игрокам запаса.
Штеген должен стоять на своем и требовать не меньше 13млн,если не хотят,тогда обязан уйти куда глаза глядят.
рус фан
рус фан
вчера в 17:09
Тер Штеген достоин зп как например у Де Хеа, то есть более 10 млн евро.
BenderBender
BenderBender
вчера в 17:07
Вали из балета
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
вчера в 17:05
Тер Штеген прав
shlomo
shlomo
вчера в 17:00
Хреново....
ДСА
ДСА
вчера в 16:54
Зажрался.
drug01
drug01
вчера в 16:36
Трудные времена .....
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