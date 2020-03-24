Сорокин о переносе финалов ЛЧ и ЛЕ: «Других вариантов здесь нет»

Член исполкома УЕФА Алексей Сорокин прокомментировал решение организации о переносе финальных матчей еврокубков в связи с пандемией коронавируса.

Откровенно говоря, больше вариантов в нынешних условиях нет. Готовиться к серьёзным матчам, серьёзным турнирам технически сложно, когда закрыты страны, и нет доступа в отдельные столицы. Вирус внёс изменения во всё, и футбол здесь не исключение, так что решение абсолютно взвешенное.

Дедлайн по определению новых дат финалов? Думаю, это вопрос открытый, в принципе, были планы сыграть все матчи еврокубков до 30 июня, но каждая неделя вносит свои коррективы. Наверное, УЕФА будет смотреть на изменение эпидемиологической ситуации. Каждый день несёт какие-то сюрпризы.

Можно ли перенести финалы в более безопасные регионы? А какой регион безопасен, где меньше заражённых? Это очень волатильная цифра, она существует в момент, когда она публикуется, и зависит от того, сколько человек прошли тесты.