Хавбек «Уфы» Тилль выписан из больницы после подозрения на коронавирус
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Пресс-служба «Уфы» в Instagram сообщила, что полузащитник выписался из больницы после подозрения на коронавирус.
Напомним, что люксембургский игрок был госпитализирован с подозрением на заражение коронавирусом. Тест на заболевание был отрицательным.
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