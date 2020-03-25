Хавбек «Уфы» Тилль выписан из больницы после подозрения на коронавирус

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сегодня, 10:29

Пресс-служба «Уфы» в Instagram сообщила, что полузащитник выписался из больницы после подозрения на коронавирус.

Напомним, что люксембургский игрок был госпитализирован с подозрением на заражение коронавирусом. Тест на заболевание был отрицательным.