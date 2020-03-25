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Бубнов: «Без Жиго у „Спартака“ в защите было бы ещё больше проблем»

сегодня, 17:24

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о защитниках «Спартака» Самуэле Жиго и «Зенита» Ярославе Ракицком:

Жиго действительно укрепил оборону «Спартака», у которого без него явно было бы гораздо больше проблем в защите. Француз хорошо владеет первым пасом, умеет эффективно подключаться к атакам и выступает стабильно на высоком уровне.

То же можно сказать и о Ракицком, который стал для «Зенита» великолепным приобретением. Он придал петербуржцам стройности, хорошо проявляет себя в отборе и не хуже Жиго может начинать атаки. Его колоссальный опыт делает пару с Ивановичем самой надежной в чемпионате России на данный момент.

Ранее форвард «Зенита» Артём Дзюба назвал Ракицкого лучшим защитником в мире.

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