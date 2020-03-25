Бубнов: «Без Жиго у „Спартака“ в защите было бы ещё больше проблем»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о защитниках «Спартака» и «Зенита» :

Жиго действительно укрепил оборону «Спартака», у которого без него явно было бы гораздо больше проблем в защите. Француз хорошо владеет первым пасом, умеет эффективно подключаться к атакам и выступает стабильно на высоком уровне.

То же можно сказать и о Ракицком, который стал для «Зенита» великолепным приобретением. Он придал петербуржцам стройности, хорошо проявляет себя в отборе и не хуже Жиго может начинать атаки. Его колоссальный опыт делает пару с Ивановичем самой надежной в чемпионате России на данный момент.