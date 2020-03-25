Медведев: «Разговоры о досрочном завершении сезона РПЛ нецелесообразны»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев считает, что дискуссия о досрочном завершении или аннулировании результатов сезона РПЛ нецелесообразна.

Об этом, я считаю, говорить нецелесообразно, УЕФА рассматривает вариант доигрывания сезона не только до 30 июня, но и весь июль, и весь август, или даже весь сентябрь. Для них это вопрос спасения от убытков по телеправам, спонсорам и билетной программе, конечно, у нас телевизионные права стоят не так много, но и спонсоры, рекламодатели и билетная программа — существенный элемент бюджета любого клуба.

Чего гадать на кофейной гуще? Каждому на своем месте надо делать все, чтобы предупредить распространение инфекции. Если все будут делать это осознанно, самоизолируясь и сокращая круг контактов, это должно дать результаты. На примере Китая и Южной Кореи мы видим, что если четко и жестко выполнять указания, тогда может быть достигнут результат.