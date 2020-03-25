Медведев: «Разговоры о досрочном завершении сезона РПЛ нецелесообразны»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев считает, что дискуссия о досрочном завершении или аннулировании результатов сезона РПЛ нецелесообразна.
Об этом, я считаю, говорить нецелесообразно, УЕФА рассматривает вариант доигрывания сезона не только до 30 июня, но и весь июль, и весь август, или даже весь сентябрь. Для них это вопрос спасения от убытков по телеправам, спонсорам и билетной программе, конечно, у нас телевизионные права стоят не так много, но и спонсоры, рекламодатели и билетная программа — существенный элемент бюджета любого клуба.
Чего гадать на кофейной гуще? Каждому на своем месте надо делать все, чтобы предупредить распространение инфекции. Если все будут делать это осознанно, самоизолируясь и сокращая круг контактов, это должно дать результаты. На примере Китая и Южной Кореи мы видим, что если четко и жестко выполнять указания, тогда может быть достигнут результат.
терек не покинет премьерку, специально для них лигу расширят до 18 клубов и просто первые 2 места в ФНЛ добавятся к текущему составу
Да даст друг кадырова вылететь клубу друга
терек не покинет премьерку, специально для них лигу расширят до 18 клубов и просто первые 2 места в ФНЛ добавятся к текущему составу
Да даст друг кадырова вылететь клубу друга
Понятно что у клубов верхушки таблицы и у команд претендующих на вылет будут кардинально различные подходы к данной ситуации...
Я ни разу не слышал от представителей европейских лиг слово "обнулить"....
Доиграть...или считать итоговым результат на прошедшие 3/4-ти чемпионата....
Но "обнулить"..)))))
Всё равно наши чинуши от футбола поступят ровно так же как их европейские коллеги....
Понятно что у клубов верхушки таблицы и у команд претендующих на вылет будут кардинально различные подходы к данной ситуации...
Я ни разу не слышал от представителей европейских лиг слово "обнулить"....
Доиграть...или считать итоговым результат на прошедшие 3/4-ти чемпионата....
Но "обнулить"..)))))
Всё равно наши чинуши от футбола поступят ровно так же как их европейские коллеги....
Клуб из Грозного занимает последнее место в РПЛ, набрав 20 очков в 22 матчах."
Клуб из Грозного занимает последнее место в РПЛ, набрав 20 очков в 22 матчах."
Федун : "Чемпионат заканчивать и подводить итоги по текущему положению."
Зенит - Чемпион !!!!!!!!!
Федун : "Чемпионат заканчивать и подводить итоги по текущему положению."
Зенит - Чемпион !!!!!!!!!
Сейчас повылазят "аннуляторы-аннигиляторы"......
Сейчас повылазят "аннуляторы-аннигиляторы"......
И вдруг - ребята, всё напрасно, коронавирус, ёпта! Справедливо?
И вдруг - ребята, всё напрасно, коронавирус, ёпта! Справедливо?