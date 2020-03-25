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Медведев: «Разговоры о досрочном завершении сезона РПЛ нецелесообразны»

сегодня, 15:59

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев считает, что дискуссия о досрочном завершении или аннулировании результатов сезона РПЛ нецелесообразна.

Об этом, я считаю, говорить нецелесообразно, УЕФА рассматривает вариант доигрывания сезона не только до 30 июня, но и весь июль, и весь август, или даже весь сентябрь. Для них это вопрос спасения от убытков по телеправам, спонсорам и билетной программе, конечно, у нас телевизионные права стоят не так много, но и спонсоры, рекламодатели и билетная программа — существенный элемент бюджета любого клуба.

Чего гадать на кофейной гуще? Каждому на своем месте надо делать все, чтобы предупредить распространение инфекции. Если все будут делать это осознанно, самоизолируясь и сокращая круг контактов, это должно дать результаты. На примере Китая и Южной Кореи мы видим, что если четко и жестко выполнять указания, тогда может быть достигнут результат.

Коронавирус и футбол

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pomor 445
pomor 445
сегодня в 20:02
Почему так много людей думают, что кому-то интересно, что они думают?
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответил Jeck Denielse
сегодня в 19:29
Я думаю на собрании клубов РПЛ 10 апреля у многих будет разная точка зрения..... Понятно что у клубов верхушки таблицы и у команд претендующих на вылет будут кардинально различные подходы к данной ситуации... Я ни разу не слышал от представителей европейских лиг слово "обнулить".... Доиграть...или считать итоговым результат на прошедшие 3/4-ти чемпионата.... Но "обнулить"..))))) Всё равно наши чинуши от футбола поступят ровно так же как их европейские коллеги....
Если ситуация не станет лучше, то скорее всего чемп будет завершен по итоговой таблице.
терек не покинет премьерку, специально для них лигу расширят до 18 клубов и просто первые 2 места в ФНЛ добавятся к текущему составу

Да даст друг кадырова вылететь клубу друга
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил iri13
сегодня в 18:29
"Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров поделился мыслями о завершении сезона РПЛ, приостановленного из-за коронавируса: «10 апреля мы [клубы РПЛ] собираемся, будем принимать какое-то решение. [...] Клубы хотят играть, но если ситуация не будет позволять, наверное, правильным будет решение обнулить чемпионат. Сейчас сложно о чем-то говорить, давайте дождемся 10 апреля, там будет какая-то ясность». Клуб из Грозного занимает последнее место в РПЛ, набрав 20 очков в 22 матчах."
Я думаю на собрании клубов РПЛ 10 апреля у многих будет разная точка зрения.....
Понятно что у клубов верхушки таблицы и у команд претендующих на вылет будут кардинально различные подходы к данной ситуации...
Я ни разу не слышал от представителей европейских лиг слово "обнулить"....
Доиграть...или считать итоговым результат на прошедшие 3/4-ти чемпионата....
Но "обнулить"..)))))

Всё равно наши чинуши от футбола поступят ровно так же как их европейские коллеги....
iri13
iri13 ответил Jeck Denielse
сегодня в 18:15
16.03.2020, 17:30 Федун : "Чемпионат заканчивать и подводить итоги по текущему положению." Зенит - Чемпион !!!!!!!!!
"Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров поделился мыслями о завершении сезона РПЛ, приостановленного из-за коронавируса: «10 апреля мы [клубы РПЛ] собираемся, будем принимать какое-то решение. [...] Клубы хотят играть, но если ситуация не будет позволять, наверное, правильным будет решение обнулить чемпионат. Сейчас сложно о чем-то говорить, давайте дождемся 10 апреля, там будет какая-то ясность».

Клуб из Грозного занимает последнее место в РПЛ, набрав 20 очков в 22 матчах."
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил drug01
сегодня в 17:30
Об этом только один Спартак мечтает.........
16.03.2020, 17:30
Федун : "Чемпионат заканчивать и подводить итоги по текущему положению."
Зенит - Чемпион !!!!!!!!!
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 17:24
Медведевы всё делают, чтобы заранее закончить чемпионат а федун им помогает ради сохранения своих хрющек в ПЛ.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 17:22
кхл закрыли и тут можно ожидать всего!!!!!!!!
drug01
drug01
сегодня в 17:19
Об этом только один Спартак мечтает.........
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 17:08
Ну фсё....
Сейчас повылазят "аннуляторы-аннигиляторы"......
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил ЮГ РОССИИ
сегодня в 16:59
Всё понимают что этот чемпионат рпл не доиграть,жаль но результаты надо аннулировать...
А почему аннулировать то? Я согласился бы ,если сыграли бы с десяток матчей всего. Но сыграно 3/4 чемпионата, команды тренировались, работали, бились за результат.
И вдруг - ребята, всё напрасно, коронавирус, ёпта! Справедливо?
За адекватность
За адекватность
сегодня в 16:54
Как говорится "будет день, будет пища". Ближе к июню (если все не наладится раньше) можно думы думать исходя из складывающейся обстановки, как быть и что делать. Нам месяц, ну пусть полтора, вполне хватит доиграть и чемпионат, и кубок.ИМХО.
kolpankolpan
kolpankolpan
сегодня в 16:51
Что-то сомневаюсь я что проплаченный за Матч--Премьер месяц мне вернут просмотром.Никаких потуг к этому не сделано.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
сегодня в 16:38
Всё понимают что этот чемпионат рпл не доиграть,жаль но результаты надо аннулировать...
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 16:20
Нет человека нет проблемы (И.В.Сталин)
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 16:08
Доиграем
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 16:04
Пора закрыть чемпеонат и забыть его как страшный сон. Все результаты должны быть анулированы. До лучших времен.
beefs
beefs
сегодня в 16:04
куда денешься прибыль на первом месте...
shlomo
shlomo
сегодня в 16:03
Начинается спекуляция....
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