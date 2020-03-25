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Президент «Ахмата»: «Нужно обнулить чемпионат, если ситуация не изменится»

сегодня, 15:49

Вице-президент и генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров оценил вероятность того, что РПЛ возобновится 24 апреля.

10 апреля клубы РПЛ собираются принимать какое-то решение. Обстановка в стране предполагает продление паузы. Правительство и президент дадут нам разъяснение, как нам дальше действовать, отсюда будем принимать решение. Пока чемпионат приостановлен до 10 апреля. В этот день мы примем решение. Если все нормально, 24 апреля начинаем играть, но сомнения в этом есть. Будем решать проблемы по мере поступления, сейчас есть такое решение, дальше видно будет.

Клубы хотят играть, но если ситуация не будет позволять, наверное, правильным будет решение обнулить чемпионат. Сейчас сложно о чем-то говорить, давайте дождемся 10 апреля, там будет какая-то ясность.

 Ранее Айдамиров сообщил, что в клубе приняли решение заморозить курс валюты по выплатам игрокам.

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ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 19:34
Давайте уже сразу терек на пару лет чемпионом назначим.Больше половины чемпионата сыграно, а он обнулять собрался...
iri13
iri13
сегодня в 18:28
..угу..кто бы сомневался?
Клуб из Грозного занимает последнее место в РПЛ, набрав 20 очков в 22 матчах
leopit
leopit
сегодня в 17:14
Хитропопые пердивщики из Ахмата.....
морозз
морозз
сегодня в 17:05
Это обнуление выйдет бомжам как серпом по этим самым, медленно уплывающее чемпионство по волнам паники! Бред, надо заканчивать чемпионат как он есть и двигаться дальше! Бомжи заслужили чемпионство, хотя конечно и использовали административный ресурс!
порт
порт
сегодня в 16:36
Давай досвидос..
Gunslinger
Gunslinger
сегодня в 16:29
То есть после рестарта думает что всё встанет с ног на голову, и "Терек" окажется на первом месте???? :)))))
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 16:08
Путин обнулился значит и чемпеонат тоже надо обнулить.
Конфедерат
Конфедерат
сегодня в 15:59
Нет уж, давайте в фнл проваливайте. С концами.
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