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Костакурта верит, что Мальдини поможет «Милану»

сегодня, 14:39

Бывший итальянский футболист Алессандро Костакурта считает, что «Милан» должен сохранить директора клуба Паоло Мальдини. Напомним, что недавно был уволен с руководящей должности Звонимир Бобан. После появились слухи, что Мальдини уйдет вслед за своим коллегой. 

Мы должны убедиться, что Паоло приобретает на своей должности навыки, которые в будущем ему понадобятся на его работе. 

Он очень правильный и компетентный специалист. Еще несколько месяцев назад все думали, что в «Милане» слишком много менеджеров. 

Мы говорим об увольнении моего друга Бобана. Мы все знаем его темперамент. Однако Газидис не глуп, давайте не будем забывать, что он сделал. Сейчас я на стороне Паоло, и я верю, что он сможет вернуть «Милан» на лидирующие позиции. 

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ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 15:05
Осталось только верить.
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