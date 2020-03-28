Костакурта верит, что Мальдини поможет «Милану»

Бывший итальянский футболист считает, что «Милан» должен сохранить директора клуба . Напомним, что недавно был уволен с руководящей должности Звонимир Бобан. После появились слухи, что Мальдини уйдет вслед за своим коллегой.

Мы должны убедиться, что Паоло приобретает на своей должности навыки, которые в будущем ему понадобятся на его работе.

Он очень правильный и компетентный специалист. Еще несколько месяцев назад все думали, что в «Милане» слишком много менеджеров.

Мы говорим об увольнении моего друга Бобана. Мы все знаем его темперамент. Однако Газидис не глуп, давайте не будем забывать, что он сделал. Сейчас я на стороне Паоло, и я верю, что он сможет вернуть «Милан» на лидирующие позиции.