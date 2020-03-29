Сон и Бергвейн покинули Англию с разрешения руководства «Тоттенхэма»

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сегодня, 17:16

Пресс-служба «Тоттенхэма» на официальном сайте сообщает, что полузащитники команды и покинули Англию.

Оба игрока получили официальное разрешение на вылет. Бергвейн отправился в Нидерланды, потому что скоро у него родится ребенок. Сон вылетел в Южную Корею по личным причинам.

В «Тоттенхэме» отмечают, что оба футболиста продолжат тренировки в домашних условиях по индивидуальной программе.

Недавно стало известно, что «Тоттенхэм» будет проводить групповые тренировки при помощи видеосвязи.