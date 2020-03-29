Сон и Бергвейн покинули Англию с разрешения руководства «Тоттенхэма»

Пресс-служба «Тоттенхэма» на официальном сайте сообщает, что полузащитники команды Сон Хын-Мин и Стевен Бергвейн покинули Англию.
Оба игрока получили официальное разрешение на вылет. Бергвейн отправился в Нидерланды, потому что скоро у него родится ребенок. Сон вылетел в Южную Корею по личным причинам.
В «Тоттенхэме» отмечают, что оба футболиста продолжат тренировки в домашних условиях по индивидуальной программе.
Недавно стало известно, что «Тоттенхэм» будет проводить групповые тренировки при помощи видеосвязи.