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Гюндоган: «„Ливерпуль“ должен быть объявлен чемпионом несмотря ни на что»

сегодня, 17:50

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган заявил, что «Ливерпуль» должен быть объявлен чемпионом, независимо от решения продолжать сезон или прекратить. Напомним, что АПЛ приостановлена из-за пандемии коронавируса.

Я не вижу ничего не правильного, если «Ливерпуль» будет объявлен чемпионом в случае, если европейские чемпионаты так и не возобновятся. Они заслужили титул, коронавирус тут не играет никакой роли.

Недавно Илкай заявил, что перешел в стан «горожан» в 2016 году из-за главного тренера команды Хосепа Гвардиолы.

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Mark Luik
Mark Luik ответил dzvinka
сегодня в 18:11
ну с отрывом в 20+ очей, было бы глупо утверждать иначе.
ну и признать тоже нужно иметь мужество, вот я уверен такой как ты, если бы ты играл за сити не смог бы такое сказать про другой клуб, а он сказал, ты бы максимум просто молчал, так что давай без ляля
dzvinka
dzvinka
сегодня в 18:04
ну с отрывом в 20+ очей, было бы глупо утверждать иначе.
ЮHBA
ЮHBA
сегодня в 18:01
Илкай адекват, но чемп нужно доигрывать.
ЮHBA
ЮHBA ответил SuperGobb
сегодня в 18:00
    SuperGobb
    SuperGobb
    сегодня в 17:52
    Даже не смотря на Скомин и Оливеров? Аха-ха)
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