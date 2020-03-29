Гюндоган: «„Ливерпуль“ должен быть объявлен чемпионом несмотря ни на что»

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сегодня, 17:50

Полузащитник «Манчестер Сити» заявил, что «Ливерпуль» должен быть объявлен чемпионом, независимо от решения продолжать сезон или прекратить. Напомним, что АПЛ приостановлена из-за пандемии коронавируса.

Я не вижу ничего не правильного, если «Ливерпуль» будет объявлен чемпионом в случае, если европейские чемпионаты так и не возобновятся. Они заслужили титул, коронавирус тут не играет никакой роли.

Недавно Илкай заявил, что перешел в стан «горожан» в 2016 году из-за главного тренера команды Хосепа Гвардиолы.