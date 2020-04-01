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Наумов: «В „Локомотиве“ не один Геркус решал, как тратить деньги»

сегодня, 13:13

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал иск «железнодорожников» к бывшему генеральному директору клуба Илье Геркусу.

Из-за всей этой возни страдает имидж клуба. Со стороны люди смотрят и думают: «Вот там воруют». Когда Геркус работал в команде, он был подотчётен совету директоров, все затраты согласовались. Тогда и надо было предъявлять претензии, запрещать премиальные, если совет директоров так считает. Себе же Геркус не мог выписывать премии. Руководителю клуба премия выписывается решением совета директоров. Как тратить эти 144 млн рублей, решал не один Геркус. Всё нужно было исправлять, когда он ещё работал в клубе. Я не собираюсь оправдывать Геркуса, но если смотреть со стороны, то эта возня не приводит ни к чему хорошему.

Все затраты должны быть прозрачными: на покупку, продажу игроков. Да, у меня тоже были возможности использования средств не по назначению. Когда строили малую спортивную арену, я из бюджета не взял ни копейки. Построено было на сэкономленные деньги, но есть смета, где указано, на что именно были потрачены деньги. А всё, что сейчас происходит, — очень некрасиво.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:41
Да везде найдутся желающие. Покомандовать и порулить деньгами...
beefs
beefs
сегодня в 13:34
есть же компетентные органы, пусть и занимаются этим...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 13:30
Наумов : "Со стороны люди смотрят и думают: «Вот там воруют».

.....это раньше думали....
...теперь же все знают....
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 13:23
То есть не один геркус воровал.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 13:15
Всех подельников выявят.
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