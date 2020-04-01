«Спартак» не должен играть в Европе

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вчера, 12:56

Если не готов к этому. Анализируем ошибки «красно-белых».

Дмитрий Селюк видит «Спартак» участником еврокубков от России, поскольку ему хочется угодить всем клубам с деньгами – логично для футбольного агента, особенно без крутых молодых клиентов. Однако если делать выводы, исходя из опыта последнего десятилетия, то «Спартак» в еврокубках стабильно не радует.

Можно согласиться, что клуб такого уровня популярности и бюджета должен представлять свою страну в ЛЧ или хотя бы в ЛЕ , однако давайте не придумывать того, чего нет – заметных успехов не было. За десять последних попыток, которые «Спартак» предпринял – не лет, а именно еврокубковых сезонов с 2007 года, клуб добился одного успеха, вышел в четвертьфинал.

Напомнить, чем завершились матчи против «Порту» в Лиге Европы? Поражениями 2:5 и 1:5, общий счет – 3:10. И все, с весны 2011 года «Спартак» не радовал своих поклонников престижными стадиями плей-офф даже второго еврокубка, за восемь последних лет – один выход в плей-офф, но сразу вылет от «Атлетика» из Бильбао, причем соперник был по зубам, сами напросились.

Пора проанализировать их ошибки, выделив характерные, чтобы в будущем они не повторялись, а «Спартак» оказался хотя бы в одном сезоне полностью готов к международным вызовам и оказался клубом, чьим выступлением гордятся все. Тем более что о задаче порадовать и добраться до целого полуфинала говорили руководители.

Тренерская чехарда

С 2007 года у «Спартака» было 10 тренеров, Карпин заступал дважды и работал дольше всех, он единственный, кто собрал сотню матчей, даже у Карреры было всего 89 поединков. В таких условиях подготовить стабильную команду для Лиги чемпионов невозможно, для Лиги Европы – крайне сложно, особенно с учетом, что тренерские перемены постоянно сказываются на положении «Спартака» в РПЛ . За тринадцать лет они в основном финишировали между 4 и 8 местами, запрыгивая несколько раз в призы. Чемпионство помним, но сейчас вне топ-6, то есть снова новый тренер и новая команда.

Неевропейский подход

Кто играет в короткие стеночки в Европе? Тики-така «Барселоны» была не только тактикой атаки, но и методом защиты через высокий прессинг, а также сжиганием времени матчей, поэтому называть вечный призыв играть в стиле «Спартака» полезным для команды в еврокубках точно нельзя. Только при Тедеско видим три центральных и контратаки – тактику, которая среднюю команду молодых игроков в Европе в теории может спасти даже в плей-офф ЛЕ . Но раньше-то под соперников не подстраивались. Началось это все с матчей Черчесова против киевского «Динамо» (влетели по 1:4 дважды, второй раз – уже после отставки тренера), но вылет Кононова от «Браги» был под похожим соусом – совсем не знали соперника, не были к нему готовы.

Неуважение к оппонентам

Ладно, киевское «Динамо» с Шовковским, Милевским, Бангура и Алиевым, ладно «Брага» — третий клуб чемпионата Португалии. Про «Порту» с Фалькао даже не начинаем. Но в еврокубковой истории «Спартака» достаточно позорных страниц, связанных с оппонентами, которые никаким образом не были сильнее. «Рапид», ПАОК , «Марибор», АЕК , «Санкт-Галлен», «Легия»… Список можно продолжать, но в нем нет клуба, который на голову круче, максимум – равные соперники, которых нужно проходить. Со всеми были проблемы, многим уступали, недобирали критически важные очки, как со словенцами. Ладно, «Челси» в 2010 году, но сливать АЕКу с Ларнаки – стыдно. А все потому, что Аленичев, Комбаров, Боккетти и Глушаков таких оппонентов недооценивали.

Ужасная игра в обороне

И против слабых, и против сильных. Спокойная «Брага» накидала три гола, ей хватило, но от «Туна» пропустили тоже трижды. С «Рейнджерс» три мяча в одной игре, против «Вильярреала» — пять в двух, даже от «Рапида» четыре раза пропустили. От «Ливерпуля», если кто забыл, скушали семь мячей, причем речь шла о команде, которая еще не была в финалах Лиги чемпионов. «Санкт-Галлен» накидал четыре гола в одном матче, «Легия» — пять в двух. Пока у «Спартака» была ужасная игра в защите, ни о каких предметных успехах в еврокубках нельзя было заикаться. С Максименко и тройкой защитников провалы тоже есть, но в целом проблески видны – «Спартак» может научиться держать удар со временем.

Боязнь элитных соперников

У них было 13 лет, 10 тренеров, 10 заходов в еврокубки за это время. На выходе получаете три победы над соперниками из топ-5 за последние десять лет, а еще две – в Кубке УЕФА над «Байером» и «Марселем». Но, во-первых, тогда в группах было по одному матчу, немцам не дали права ответить, а «Олимпик» такое право получил и выбил «Спартак» — обмен победами 3:0 и 0:2. Потом тех же французов обыграли в один мяч в группе ЛЧ , но позже крайне редко навязывали борьбу элитному сопернику. Ничья против «Ливерпуля» — большой успех, победа над «Севильей» 5:1 – единственное приятное исключение. Но потом ведь уступили 1:2, не обыграли дважды «Марибор», а в плей-офф ЛЕ не отыгрались против «Атлетика». Да, «Спартак» Карпина обыграл «Аякс» в 2011 году, но голландцы сделали выводы, а москвичам полезный единичный опыт не помог.

Вам нужен «Спартак» в еврокубках?

Сотням тысяч фанатов клуба — нужен. «Спартак» пригодится хотя бы в Лиге Европы, поскольку финансово этот клуб упадет, но останется на фоне других мощным. Попытки «Уфы» и «Арсенала» не были удачными, все-таки лучше ходить в еврокубки, если у тебя Жиго, Айртон, Зобнин и Бакаев на борту, только тренер не Кононов.

Однако «Спартак» не сможет пройти в Лигу Европы, если не выиграет Кубок России, или если не финиширует шестым в РПЛ параллельно с тем, как кубковый трофей достанется «Зениту» — единственному из полуфиналистов, который претендует на зону Лиги чемпионов. «Спартак» в теории – команда плей-офф ЛЕ , а на практике у них всегда один и тот же сюжет.

Плохо, что с Каррерой не вышли в плей-офф Лиги чемпионов – это был бы первый случай в истории клуба после перехода турнира на систему с одним групповым раундом, однако ни опыта, ни класса «Спартаку» для стабильных выступлений в Европе не хватает. И это плохо, ведь влияет на заинтересованность игроков в команде – Промес остался, чтобы играть в ЛЧ , влияет на финансы – Квинси отдали именно из-за вылета из квалификации главного еврокубка.

Все взаимосвязано, поэтому «Спартак» нужен в престижных международных соревнованиях, но только в случае, если появится стабильность, о которой давно мечтают. Или хотя бы дерзость – любой российских клуб, начиная с «Зенита» и заканчивая не самыми бедными «Ростовом» и «Динамо», может выйти из большинства групп Лиги Европы. У «Спартака» Тедеско должна быть цель – плей-офф этого турнира, чтобы заработать и молодых игроков показать.

Москвичи должны выгодно отличаться от коллег в еврокубках, если хотят изменить свою международную репутацию. Вернее, наиграть на нее, ведь пока «Спартака» для европейских соперников не существует – у команды нет реноме сложного оппонента.