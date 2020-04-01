«Крылья Советов» могут ликвидировать из-за долгов

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сегодня, 13:56

Специалисты Счётной палаты Самарской области пришли к выводу, что финансирование «Крыльев Советов» из регионального бюджета не приносит должных результатов. Отмечается, что размер долгов «Крыльев» превышает стоимость всего имущества клуба.

Данную ситуацию прокомментировал представитель Счётной палаты.

Общие доходы клуба на 80% состоят из средств областного бюджета. Это идет вразрез с тенденцией по снижению финансирования спортивных организаций. При этом, несмотря на все усилия Минспорта по привлечению спонсоров и инвесторов, расходы на содержание клуба постоянно растут. Несмотря на увеличение активов баланса, стоимость чистых активов остаётся отрицательной. По закону это может привести к принудительной ликвидации клуба.