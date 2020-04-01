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«Крылья Советов» могут ликвидировать из-за долгов

сегодня, 13:56

Специалисты Счётной палаты Самарской области пришли к выводу, что финансирование «Крыльев Советов» из регионального бюджета не приносит должных результатов. Отмечается, что размер долгов «Крыльев» превышает стоимость всего имущества клуба.

Данную ситуацию прокомментировал представитель Счётной палаты.

Общие доходы клуба на 80% состоят из средств областного бюджета. Это идет вразрез с тенденцией по снижению финансирования спортивных организаций. При этом, несмотря на все усилия Минспорта по привлечению спонсоров и инвесторов, расходы на содержание клуба постоянно растут.

Несмотря на увеличение активов баланса, стоимость чистых активов остаётся отрицательной. По закону это может привести к принудительной ликвидации клуба.

Напомним, что «Крылья Советов» после 22-го тура РПЛ занимают в таблице предпоследнее место.  

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 14:47
Ликвидировать "Крылья" не будут.
berda2003
berda2003
сегодня в 14:36
правильно всё: Советов уже 30 лет нет, а крылья переименовали в крылышки, так что эту команду можно использовать только в критические дни...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:29
Жаль Самару...
Jake Sully
Jake Sully
сегодня в 14:25
лучше бы спартак ликвидировали, все равно никому не нужен этот клуп...
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 14:14
Живут не по средствам.
shlomo
shlomo
сегодня в 14:06
Вот тебе бабка и Юрьев день.....жаль болельщиков Самары....
Супервайзер
Супервайзер
сегодня в 14:04
Да уж....(((
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 13:57
Ликвидируют врядли, но засушат по любому, впрочем как всех.
ntxjsa7b55a_
ntxjsa7b55a_
сегодня в 13:56, ред.
Началось...
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