Цорн прокомментировал сокращение зарплат игроков «Спартака»

Спортивный директор «Спартака» Томас Цорн прокомментировал информацию о понижении зарплат игроков первой команды на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса.

В марте ребята тренировались и ждали возобновления сезона, поэтому о сокращении зарплаты за этот месяц речи не было. Пока есть договоренность только относительно апреля, что будет в мае, будем смотреть. Все будет зависеть от карантина.

Всех иностранцев мы отпустили домой, но не все улетели, к примеру, латиноамериканские легионеры остались в Москве, а европейцы разъехались.