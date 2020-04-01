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Цорн прокомментировал сокращение зарплат игроков «Спартака»

сегодня, 14:57

Спортивный директор «Спартака» Томас Цорн прокомментировал информацию о понижении зарплат игроков первой команды на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса.

В марте ребята тренировались и ждали возобновления сезона, поэтому о сокращении зарплаты за этот месяц речи не было. Пока есть договоренность только относительно апреля, что будет в мае, будем смотреть. Все будет зависеть от карантина.

Всех иностранцев мы отпустили домой, но не все улетели, к примеру, латиноамериканские легионеры остались в Москве, а европейцы разъехались.

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МапС
МапС
сегодня в 16:10
Вот и посмотрим - у кого есть в сердце ромбик, а у кого нет!
Юррыч
Юррыч
сегодня в 15:57
Им вообще платить не за что.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 15:53, ред.
"Спартаку"давно надо понизить зарплату.
ДСА
ДСА
сегодня в 15:12
Футболистов модно и поприжать.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 15:11
Ну для порядка мог бы и сказать что зарплаты тренеров,руководителей так же снижены на 40%...

...или это не так...??..)))))
shlomo
shlomo
сегодня в 15:10
На фига было отпускать домой....
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 14:58
бред
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