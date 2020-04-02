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Овермарс: «УЕФА и наш футбольный союз ведут себя как Трамп»

сегодня, 07:42

Спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс раскритиковал намерение Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB) доиграть чемпионат страны к 3 августа. Ранее стало известно о том, что УЕФА настаивает, чтобы все национальные чемпионаты были доиграны, несмотря на текущую ситуацию с пандемией коронавируса.

Чемпионат мёртв, а жизнь важнее. Почему в такое время речь идёт о деньгах, а не о благополучии людей? Я надеялся на то, что KNVB примет независимое решение, но они прячутся за спинами УЕФА.

Мне очень тяжело это понять. Мы в Нидерландах не так зависимы от доходов с телевизионных прав, как лиги Испании, Англии, Италии и Германии. Думаю, что УЕФА оказал сильное давление, чтобы чемпионаты продолжались любой ценой.

Я бы сравнил KNVB и УЕФА с президентом США Дональдом Трампом, который неделю назад ставил экономические вопросы выше проблемы коронавируса.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
сегодня в 08:49
Как Трамп, но не круче Пупкина и его ОПГ, которые уже 20 лет уничтожают российский народ.
STVA 1
STVA 1 ответил VAN ARM
сегодня в 08:32
да это диагноз)
Клиника))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 08:31
Значит в Европе понимают, что америкосы навязывают им свою волю.
beefs
beefs
сегодня в 08:23
смело,объективно и правдиво
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 07:47
да это диагноз)
mihaluch
mihaluch
сегодня в 07:45
Точно как Трамп
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