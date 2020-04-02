Овермарс: «УЕФА и наш футбольный союз ведут себя как Трамп»

Спортивный директор «Аякса» раскритиковал намерение Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB) доиграть чемпионат страны к 3 августа. Ранее стало известно о том, что УЕФА настаивает, чтобы все национальные чемпионаты были доиграны, несмотря на текущую ситуацию с пандемией коронавируса.

Чемпионат мёртв, а жизнь важнее. Почему в такое время речь идёт о деньгах, а не о благополучии людей? Я надеялся на то, что KNVB примет независимое решение, но они прячутся за спинами УЕФА .

Мне очень тяжело это понять. Мы в Нидерландах не так зависимы от доходов с телевизионных прав, как лиги Испании, Англии, Италии и Германии. Думаю, что УЕФА оказал сильное давление, чтобы чемпионаты продолжались любой ценой.