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Де Брюйне: «Сколько же сейчас стоит Санчо... Я и знать не хочу!»

02 апреля 2020, 07:59

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне поделился мнением о бывшем одноклубнике, 20-летнем хавбеке Джейдоне Санчо, который сейчас выступает за дортмундскую «Боруссию».

Санчо «сумасшедший». Странно, мы тренировались вместе, а потом он ушёл, не верится. Иногда такое случается, но это хороший шаг для него.

Теперь если вы хотите заполучить Джейдона, то должны заплатить... Я даже знать не хочу сколько!

Ранее сообщалось, что «Боруссия» не намерена снижать цену на Санчо и не отпустит его дешевле чем за 110 млн евро.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
02 апреля в 08:31
110 это ещё норм)))
ДАША Д
ДАША Д
02 апреля в 07:59
Не мало стоит.
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