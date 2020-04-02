Де Брюйне: «Сколько же сейчас стоит Санчо... Я и знать не хочу!»

Полузащитник «Манчестер Сити» поделился мнением о бывшем одноклубнике, 20-летнем хавбеке , который сейчас выступает за дортмундскую «Боруссию».

Санчо «сумасшедший». Странно, мы тренировались вместе, а потом он ушёл, не верится. Иногда такое случается, но это хороший шаг для него.

Теперь если вы хотите заполучить Джейдона, то должны заплатить... Я даже знать не хочу сколько!