Де Брюйне: «Сколько же сейчас стоит Санчо... Я и знать не хочу!»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне поделился мнением о бывшем одноклубнике, 20-летнем хавбеке Джейдоне Санчо, который сейчас выступает за дортмундскую «Боруссию».
Санчо «сумасшедший». Странно, мы тренировались вместе, а потом он ушёл, не верится. Иногда такое случается, но это хороший шаг для него.
Теперь если вы хотите заполучить Джейдона, то должны заплатить... Я даже знать не хочу сколько!
Ранее сообщалось, что «Боруссия» не намерена снижать цену на Санчо и не отпустит его дешевле чем за 110 млн евро.