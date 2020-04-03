Вилюш: «Я против лимита на легионеров в РПЛ»

Польский защитник «Урала» поделился мнением о челлендже «Оставайся дома», где футболисты чеканят рулоном туалетной бумаги, а также высказал свое мнение о лимите на легионеров в РПЛ :

Я думаю, что люди сидят дома и не знают, чем заняться. И они придумали вот эти, можно сказать, упражнения для того, чтобы пошутить и пережить этот момент вместе. Это хорошие вещи. Думаю, что можно повторить.

Я вообще против лимита в российском чемпионате, за его отмену. Но я всего лишь игрок. Мне просто нужно выходить и играть. Если бы не было такого лимита, то жизнь команд бы точно облегчилась. И игрокам бы тоже было проще.