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Вилюш: «Я против лимита на легионеров в РПЛ»

сегодня, 11:55

Польский защитник «Урала» Мацей Вилюш поделился мнением о челлендже «Оставайся дома», где футболисты чеканят рулоном туалетной бумаги, а также высказал свое мнение о лимите на легионеров в РПЛ:

Я думаю, что люди сидят дома и не знают, чем заняться. И они придумали вот эти, можно сказать, упражнения для того, чтобы пошутить и пережить этот момент вместе. Это хорошие вещи. Думаю, что можно повторить.

Я вообще против лимита в российском чемпионате, за его отмену. Но я всего лишь игрок. Мне просто нужно выходить и играть. Если бы не было такого лимита, то жизнь команд бы точно облегчилась. И игрокам бы тоже было проще.

 Ранее Вилюш вспомнил период работы с наставником «Ростова» Валерием Карпиным.

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Пупсиков эксперт
Пупсиков эксперт
сегодня в 12:17
Уже поляки нам указывают.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 11:57
А я нет
mihaluch
mihaluch
сегодня в 11:57
Дак все против.
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