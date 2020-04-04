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Селюк: «Клубы не имеют права понижать заработную плату»

04 апреля 2020, 14:48

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал тему с сокращением зарплат футболистов.

С юридической точки зрения клубы не имеют права понижать заработную плату. Просто не могут это делать. Но есть сознательность и гражданская позиция. Футболисты или работники клуба могут принять решение, что в этот тяжелый период мы идем на снижение. Есть определенные вещи, о которых нужно договариваться. Это же сокращение не на постоянной основе.

Думаю, в июне, максимум июле, можно будет доиграть чемпионаты. Сейчас перерыв, карантин должен быть два месяца. Недельные-двухнедельные остановки ничего не дают. У футболистов, можно сказать, отпуск уже был, они не занимались два месяца, после доигрывания чемпионатов можно будет начинать сразу следующий сезон. Не так, что доиграли сезон и в отпуск — нет, сразу набирают форму, и стартует новый чемпионат.

По сокращениям зарплат можно договариваться следующим образом. Или по собственному желанию, или расторгать контракты между футболистом и клубом, и игрок уходит как свободный агент. А клубу нужно будет рассчитаться до этого момента по полной программе.

Многие руководители клубов в России сами сделали непонятные зарплаты. Вот для чего «Локомотив» переподписал Чорлуку? Уже было видно тогда, что будет вот такая ситуация, сейчас бы они его в разы дешевле подписали. Это говорит об ошибках менеджмента, к сожалению. Например, «Тамбов» не понижает никому зарплаты, потому что у них и так зарплаты маленькие. Кто хочет понизить зарплаты? Те, кто эти самые зарплаты и раздул!

«Сочи» должны понизить зарплаты на 50 процентов. Это касается и тех, кто пришел из «Зенита». Более того я считаю, что сами футболисты должны прийти и сказать, чтобы им понизили зарплату на 50%. Почему? Зарплаты, которые они подписали в «Зените», просто не отработаны! Сидели на банке, да еще и команда была на последнем месте. Звезды, у которых зарплата — миллионы.

Футболисты в основном люди сознательные, понимают все эти вещи, но где-то руководство не так преподносит информацию. Считаю, не надо какую-то схему подгонять под всех: где-то футболисты получают миллионы, а где-то сто тысяч. У каждого клуба должен быть свой подход к понижению зарплат. Надо договариваться, все зависит от руководителей.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
04 апреля в 22:00
Неудивительно от него такое слышать
Leha-ha50
Leha-ha50
04 апреля в 16:14
Говорит о зарплатах футболистов , а подразумевает свой карман.
Пупсиков эксперт
Пупсиков эксперт
04 апреля в 16:09
Селюк знает Трудовой кодекс.
Союзник противников
Союзник противников
04 апреля в 15:36
Гражданская смерть "селЬДюков"-спасение нашего футбола.
ДСА
ДСА
04 апреля в 15:29
Этот за свою копейку удавится.
Illuha
Illuha
04 апреля в 15:26
Селюку некуда будет негров впаривать.
nikoladolgov
nikoladolgov ответил VAN ARM
04 апреля в 15:11
агенты разорятся?))))))))))) скунс !!!!!!!!!!
Скоро разорятся все.
От Сечина -Миллера-Федуна до последней бабки у подъезда, которая перестанет получать пенсию.
nikoladolgov
nikoladolgov
04 апреля в 15:09
Селюк кто такой ?
Это 56 роскормленный для воровства бюджетных денег.
Пусть этот 11 в АПЛ заявит об этом.
VAN ARM
VAN ARM
04 апреля в 15:00
агенты разорятся?))))))))))) скунс !!!!!!!!!!
VIPded
VIPded
04 апреля в 14:52
А агенты свои проценты уже занизили?)))
Михаил Славнов
Михаил Славнов
04 апреля в 14:52
Кто не работает, тот не ест.
cska vperiod
cska vperiod
04 апреля в 14:52
Снова селюк.
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