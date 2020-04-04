Евсеев: «Верю, что сезон будет доигран»

Главный тренер «Уфы» считает, что нынешний футбольный сезон будет доигран, несмотря на пандемию коронавируса.

Верю, что сезон будет доигран. Так требует УЕФА и, вероятно, другого пути просто нет.

Скучаю по прежней жизни, где футбол занимал ее большую часть. По тренировкам, играм, спорам, стрессу.

Просто надо подождать!