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Евсеев: «Верю, что сезон будет доигран»

04 апреля 2020, 14:25

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев считает, что нынешний футбольный сезон будет доигран, несмотря на пандемию коронавируса.

Верю, что сезон будет доигран. Так требует УЕФА и, вероятно, другого пути просто нет.

Скучаю по прежней жизни, где футбол занимал ее большую часть. По тренировкам, играм, спорам, стрессу.

Просто надо подождать!

Ранее Евсеев поделился мнением о важности профессии врача.

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Все комментарии
Aerobniy
Aerobniy ответил oFANATo
04 апреля в 17:17
А вот Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий считает что: "Мы уже во многом потеряли этот сезон. Я не знаю, в каком состоянии вернутся футболисты, если они два месяца будут только крутить велосипед и работать из дома. Мы можем потерять и следующий сезон, на который может наложиться эта ситуация и отсутствие предсезонной подготовки"
Мнение неудачника Слуцкого сейчас мало кого волнует.
Союзник противников
Союзник противников
04 апреля в 15:40
Вера противоречит знанию.А знания сего предмета пока чрезвычайно мало.Надеяться можно,но не более того.Любое продолжение уже обречено быть действом с элементами фарса.Как якобы футбол в Белоруссии,на который болельщики не ходят,но пишут в сети :Мы с вами,мы победим!
oFANATo
oFANATo
04 апреля в 15:30
А вот Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий считает что:
"Мы уже во многом потеряли этот сезон. Я не знаю, в каком состоянии вернутся футболисты, если они два месяца будут только крутить велосипед и работать из дома. Мы можем потерять и следующий сезон, на который может наложиться эта ситуация и отсутствие предсезонной подготовки"
Не спартак
Не спартак
04 апреля в 14:53
Доиграть нужно.
cska vperiod
cska vperiod
04 апреля в 14:46
Надо пережить это время.
oFANATo
oFANATo
04 апреля в 14:45
Впервую очередь нужно думать о жизни и здоровье людей, а не о футболе.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
04 апреля в 14:40
Самый оптимистичный сценарий возобновления сезона – начало июня, самый пессимистичный – 20-е числа июля.

А может получиться и обнуление
VAN ARM
VAN ARM
04 апреля в 14:28
будет!!!!!!
ДСА
ДСА
04 апреля в 14:28
Так и будет.
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