Евсеев: «Верю, что сезон будет доигран»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев считает, что нынешний футбольный сезон будет доигран, несмотря на пандемию коронавируса.
Верю, что сезон будет доигран. Так требует УЕФА и, вероятно, другого пути просто нет.
Скучаю по прежней жизни, где футбол занимал ее большую часть. По тренировкам, играм, спорам, стрессу.
Просто надо подождать!
Ранее Евсеев поделился мнением о важности профессии врача.
"Мы уже во многом потеряли этот сезон. Я не знаю, в каком состоянии вернутся футболисты, если они два месяца будут только крутить велосипед и работать из дома. Мы можем потерять и следующий сезон, на который может наложиться эта ситуация и отсутствие предсезонной подготовки"
"Мы уже во многом потеряли этот сезон. Я не знаю, в каком состоянии вернутся футболисты, если они два месяца будут только крутить велосипед и работать из дома. Мы можем потерять и следующий сезон, на который может наложиться эта ситуация и отсутствие предсезонной подготовки"
А может получиться и обнуление
А может получиться и обнуление