Пустовойтова: «Могу посоветовать всем не грустить, не опускать руки»

Российский арбитр Анастасия Пустовойтова рассказала о том, как изменилась ее жизнь после начала эпидемии коронавируса.

Больше всего не хватает практического судейства. Это наша профессия, наша работа. Наш мир перевернулся в связи с распространением коронавирусной инфекции. Мы не можем полноценно тренироваться, и тем более — судить матчи. Наша судейская экипировка одиноко лежит в чемодане, который уже готов куда-нибудь отправиться вместе со мной. Но, к сожалению, пока нет такой возможности — и он стоит и пылится. Но не падаем духом! Зимой мы успели сдать нормативы по физической подготовке и теории, и это — минус один груз с плеч. В это время я поддерживаю себя в физической форме, как могу. Даже в домашних условиях есть очень большое количество вариантов, как это делать. Стараюсь жить нормальной, человеческой жизнью и жду хороших новостей.

Я, конечно, привыкла к очень активному образу жизни к постоянным поездкам, к самолетам, к поездам. Сейчас всего этого бесконечного движения, конечно, нет, и от этого становится грустно. С другой стороны, сейчас пришло время уделить себе внимание, почитать развивающие книги, подтянуть иностранный язык, еще раз проанализировать записи матчей. В общем, я всегда стараюсь найти какие-то плюсы в любой ситуации.

Судя по тому, что творится в мире, думаю, что российские власти принимают очень верные решения. Конечно, ограничения — это нелегко, но в данной ситуации карантин и прочие меры по коронавирусу — это правильно. Очень надеюсь на сознательность наших граждан, так как от каждого из нас зависит очень многое.

В такой ситуации могу посоветовать всем не грустить, не опускать руки. Не падать духом. Найти поддержку в семье, в близких людях, друзьях и даже в домашних животных. Заняться любимым хобби или освоить новые увлечения. Психология — это очень важно. Надо думать о хорошем.