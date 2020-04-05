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Уткин — о возвращении Смолова в Россию: «Федор молодец»

вчера, 20:33

Известный журналист и блогер Василий Уткин в своем телеграм-канале поделился мнением о возвращении форварда «Сельты» Федора Смолова в Россию на время приостановки Ла Лиги из-за пандемии коронавируса:

О перелете Смолова. Молодец парень. 

Мне совершенно все равно, соблюл он или нет правила клуба. Ситуация слишком нестандартная, чтобы ожидать, что Сельта за тебя все сама решит. Очень важно уважать принятые окружающими решения и ограничения. Но совершенно ясно, что сам ты не должен ни сходить с ума в одиночестве, ни потерять форму особенно надолго, и свои интересы никто, кроме тебя, не защитит.

Смолов законов не нарушал, карантинные правила тоже, без сомнения, выполнит. Если ему есть где жить в Москве с возможностью играть в мяч, совершать пробежки и прочее — он прав. Штраф надо заплатить? Значит, надо.

Никто в точности не знает, как победить пандемию и ее издержки. Значит, смотря по сторонам, только сам о себе и можешь позаботиться. С умом, конечно.

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Все комментарии
Clavан
Clavан
сегодня в 09:18
Жирный опять туфту несет.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Vave666
вчера в 22:04
Посмотрел бы я на вас, и на себя в подобной ситуации! Всех костерят, а Федя молодец! А нас бы минимум штрафанули!
Таких на кол надо сажать , так же как и тех ,кто попёрся за бугор на отдых в это смутное время ,да ещё и с детьми !
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил mihaluch
вчера в 22:01
Приехал правильно поступил тут заразы меньше.
А невестушке эту заразу в виде магнитиков привезёт ? ))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил hoper
вчера в 22:00
Сегодня дочь поделилась историей и я просто охренел.Родители прилетели с Тайланда и на следующий день поехали к сыновьям в Воронеж с сувенирами и прочим.А то что у них может быть эта зараза вообще по куй.Я до сих пор в огромном акуе.Как будто у людей по пять жизней в запасе.
Нет ,просто у них всю жизнь в черепной коробке была пустота !
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил ildar_3871
вчера в 21:58
Ты посмотри почем имбирь сейчас продают по 4500 за кг , куда смотрит наш царь ?
Наш царёк смотрит как поднимается его рейтинг во всём мире и у себя на Родине ! И потирая ручки ,ждёт неминуемого обнуления президентских сроков !
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Рыжик-Мурыжик
вчера в 21:54
уткин после карантина станет весить в два раза больше
Мы все тоже ! ))))
311
311
вчера в 21:54
Приехал обрюхатить внучку Ельцина на её восемнадцатилетние, молодец!)
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 21:35
Не будет футбола в этом году !

Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии ПМГМУ им. И.М. Сечинова Виталий Зверев:
Вирус пришел навсегда. А это значит, что он не пройдет ни к 5 апреля, ни к Первому мая, ни к 22 июня, и его не пересидеть
Брулин
Брулин
вчера в 21:27
Скользкий он какой-то. Кого-то молодцом назовёт, а кого-то 77м обольёт. Причём за одно и то же деяние
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 21:26
уткин после карантина станет весить в два раза больше
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 21:25
Пора уже цену имбиря обнулять !)
ildar_3871
ildar_3871 ответил hoper
вчера в 21:24
мой вариант конечно тотчас забанят.Это разъе дайство .Тупое российское разъедайство, которое и погубит в итоге десятки тысяч жизней
Ты посмотри почем имбирь сейчас продают по 4500 за кг , куда смотрит наш царь ?
hoper
hoper ответил ildar_3871
вчера в 21:22
Да ладно в гости , в Челябинске муж и жена приехали из за границы , и вышли на работу принимать больных , заразили около 10 человек , это что беспечность или вредительство ?
мой вариант конечно тотчас забанят.Это разъе дайство .Тупое российское разъедайство, которое и погубит в итоге десятки тысяч жизней
VIPded
VIPded
вчера в 21:18
Один 56 другого похвалил...(((
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:18
Один, Смолов, идиот. А второй, поддержавший идиота, идиот в квадрате.
ildar_3871
ildar_3871 ответил hoper
вчера в 21:16
Сегодня дочь поделилась историей и я просто охренел.Родители прилетели с Тайланда и на следующий день поехали к сыновьям в Воронеж с сувенирами и прочим.А то что у них может быть эта зараза вообще по куй.Я до сих пор в огромном акуе.Как будто у людей по пять жизней в запасе.
Да ладно в гости , в Челябинске муж и жена приехали из за границы , и вышли на работу принимать больных , заразили около 10 человек , это что беспечность или вредительство ?
hoper
hoper ответил ildar_3871
вчера в 21:11
Тоже согласен , кто то специально заражает как будь то бы , мне кажется это враги !
Сегодня дочь поделилась историей и я просто охренел.Родители прилетели с Тайланда и на следующий день поехали к сыновьям в Воронеж с сувенирами и прочим.А то что у них может быть эта зараза вообще по куй.Я до сих пор в огромном акуе.Как будто у людей по пять жизней в запасе.
mihaluch
mihaluch
вчера в 21:10
Приехал правильно поступил тут заразы меньше.
ildar_3871
ildar_3871 ответил hoper
вчера в 21:05
Не надо было пускать.Теперь поздно.В одном я с Путиным согласен.Мир уже не никогда не будет прежним.А у нас по-моему наоборот всё делают для того чтобы вирус разлетался по всей стране и как можно быстрее
Тоже согласен , кто то специально заражает как будь то бы , мне кажется это враги !
112910415
112910415
вчера в 21:04
странно это
интересы клуба, где ты работаешь, по барабану ?
hoper
hoper ответил ildar_3871
вчера в 21:02
В Россию заразу привезли из Европы , не надо никого пускать !
Не надо было пускать.Теперь поздно.В одном я с Путиным согласен.Мир уже не никогда не будет прежним.А у нас по-моему наоборот всё делают для того чтобы вирус разлетался по всей стране и как можно быстрее
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 20:55
В Россию заразу привезли из Европы , не надо никого пускать !
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил Vave666
вчера в 20:54
Посмотрел бы я на вас, и на себя в подобной ситуации! Всех костерят, а Федя молодец! А нас бы минимум штрафанули!
А если он заразу привёз и это выяснится, то что? Статья?
Gunslinger
Gunslinger
вчера в 20:53
Хрень какая-то...
Либо перевод слишком дословный....
Либо у Уткина ожирение мозга.....
Vave666
Vave666
вчера в 20:49
Посмотрел бы я на вас, и на себя в подобной ситуации! Всех костерят, а Федя молодец! А нас бы минимум штрафанули!
Caniggia
Caniggia
вчера в 20:37
Правильно сделал! В Испании сейчас гораздо опаснее, чем в России.
beefs
beefs
вчера в 20:36
дома легче...
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