Уткин — о возвращении Смолова в Россию: «Федор молодец»

Известный журналист и блогер Василий Уткин в своем телеграм-канале поделился мнением о возвращении форварда «Сельты» в Россию на время приостановки Ла Лиги из-за пандемии коронавируса:

О перелете Смолова. Молодец парень.

Мне совершенно все равно, соблюл он или нет правила клуба. Ситуация слишком нестандартная, чтобы ожидать, что Сельта за тебя все сама решит. Очень важно уважать принятые окружающими решения и ограничения. Но совершенно ясно, что сам ты не должен ни сходить с ума в одиночестве, ни потерять форму особенно надолго, и свои интересы никто, кроме тебя, не защитит.

Смолов законов не нарушал, карантинные правила тоже, без сомнения, выполнит. Если ему есть где жить в Москве с возможностью играть в мяч, совершать пробежки и прочее — он прав. Штраф надо заплатить? Значит, надо.

Никто в точности не знает, как победить пандемию и ее издержки. Значит, смотря по сторонам, только сам о себе и можешь позаботиться. С умом, конечно.