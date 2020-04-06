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Ван Дейк: «Помню, как мы напились с женой в отеле. Это было незабываемо»

вчера, 18:44

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк признался, что ему очень нравится посещать Диснейленд.

Мне нравятся фильмы Диснея, также я люблю возить детей в Диснейленд. Это очень приятно. Впервые я туда попал в семь или восемь лет. Это было потрясающе! Когда-то мы с женой поехали туда вместе. Мы напились в гостинице, это было незабываемо.

Люблю самые простые вещи, нужно наслаждаться жизнью! Это я понял с годами. 

Ранее футболист заявил, что хотел бы добиться максимального признания, играя за «Ливерпуль».

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Все комментарии
Naimi Nabi
Naimi Nabi
сегодня в 10:38
алкаш но отличный игрок
Ruslan3132
Ruslan3132 ответил Caniggia
вчера в 23:40
Все уважают душевно бухнуть!
не все
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:16
Дела житейские
Caniggia
Caniggia
вчера в 19:56
Все уважают душевно бухнуть!
mihaluch
mihaluch
вчера в 19:34
Бухать да ещё с женой это не плохо.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 19:16
А мы помним как Кокоша с мамаем кутили шампанское а вам слабо!
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответил dimagas2
вчера в 18:57
А Вокеру не дали бухнуть с проститутками)))
Все еще не так плохо, можно вспомнить, чем закончились для Пирсона-младшего (и старшего) развлечения с тайскими жрицами)
dimagas2
dimagas2
вчера в 18:45
А Вокеру не дали бухнуть с проститутками)))
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