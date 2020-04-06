Ван Дейк: «Помню, как мы напились с женой в отеле. Это было незабываемо»

Защитник «Ливерпуля» признался, что ему очень нравится посещать Диснейленд.

Мне нравятся фильмы Диснея, также я люблю возить детей в Диснейленд. Это очень приятно. Впервые я туда попал в семь или восемь лет. Это было потрясающе! Когда-то мы с женой поехали туда вместе. Мы напились в гостинице, это было незабываемо.

Люблю самые простые вещи, нужно наслаждаться жизнью! Это я понял с годами.