Ван Дейк: «Помню, как мы напились с женой в отеле. Это было незабываемо»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк признался, что ему очень нравится посещать Диснейленд.
Мне нравятся фильмы Диснея, также я люблю возить детей в Диснейленд. Это очень приятно. Впервые я туда попал в семь или восемь лет. Это было потрясающе! Когда-то мы с женой поехали туда вместе. Мы напились в гостинице, это было незабываемо.
Люблю самые простые вещи, нужно наслаждаться жизнью! Это я понял с годами.
Ранее футболист заявил, что хотел бы добиться максимального признания, играя за «Ливерпуль».