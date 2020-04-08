Хеведес составил команду мечты из игроков, с которыми выступал вместе

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вчера, 17:56

Защитник московского «Локомотива» составил команду своей мечты из игроков, с которыми он когда-либо играл вместе. Из состава московского клуба в команду немецкого защитника попал , с которым он также ранее выступал в составе «Шальке».

В команду мечты Хеведеса вошли , Рафинья, , , , , , Джефферсон Фарфан, , Рауль, .

У моей команды хорошие шансы быть наверху турнирной таблицы в АПЛ .

🎙 «У моей команды хорошие шансы быть наверху турнирной таблицы в АПЛ »



Зацени команду мечты @BeneHoewedes в новом выпуске #DREAM TEAM 🤟🏼 pic.twitter.com/mNJnVSrklU — «Локомотив» 🏠 #StayHomeStayLoko (@fclokomotiv) April 8, 2020

Ранее Маркос Алонсо назвал лучших игроков, с которыми он выступал вместе.