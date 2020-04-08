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Хеведес составил команду мечты из игроков, с которыми выступал вместе

вчера, 17:56

Защитник московского «Локомотива» Бенедикт Хеведес составил команду своей мечты из игроков, с которыми он когда-либо играл вместе. Из состава московского клуба в команду немецкого защитника попал Джефферсон Фарфан, с которым он также ранее выступал в составе «Шальке».

В команду мечты Хеведеса вошли Мануэль Нойер, Рафинья, Джорджо Кьеллини, Марсело Бордон, Дуглас Коста, Миралем Пьянич, Иван Ракитич, Джефферсон Фарфан, Паулу Дибала, Рауль, Клас-Ян Хунтелар.

У моей команды хорошие шансы быть наверху турнирной таблицы в АПЛ.

Ранее Маркос Алонсо назвал лучших игроков, с которыми он выступал вместе.

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Все комментарии
Kavaro
Kavaro
вчера в 18:25
На счет шансов быть наверху таблицы АПЛ он конечно перегнул, скорее в верхней половине.
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:01
Ничего так...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 17:58
Это правильно.
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