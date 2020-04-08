Хеведес составил команду мечты из игроков, с которыми выступал вместе

Защитник московского «Локомотива» Бенедикт Хеведес составил команду своей мечты из игроков, с которыми он когда-либо играл вместе. Из состава московского клуба в команду немецкого защитника попал Джефферсон Фарфан, с которым он также ранее выступал в составе «Шальке».
В команду мечты Хеведеса вошли Мануэль Нойер, Рафинья, Джорджо Кьеллини, Марсело Бордон, Дуглас Коста, Миралем Пьянич, Иван Ракитич, Джефферсон Фарфан, Паулу Дибала, Рауль, Клас-Ян Хунтелар.
У моей команды хорошие шансы быть наверху турнирной таблицы в АПЛ.
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