Мане — лучший игрок сезона АПЛ по версии читателей Sky Sports

Читатели Sky Sports выбрали лучших футболистов сезона АПЛ.
Первое место в голосовании занял форвард «Ливерпуля» Садио Мане, набравший 33% голосов. На втором месте — полузащитник «красных» Джордан Хендерсон (31% голосов). Третью строчку в опросе занял хавбек «Ман Сити» Кевин Де Брюйне, на счету которого 20% голосов.
Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк набрал 5% голосов, а его партнер по мерсисайдскому клубу форвард Мохамед Салах — 2%. Вариант «кто-то еще» выбрали 9% читателей Sky Sports.
Ранее Мане был назван лучшим игроком сезона АПЛ по версии The Guardian.
Ван Дейк и Салах важнее и лучше для команды, англичане голосуют за своих, не объективно.
Ван Дейк и Салах важнее и лучше для команды, англичане голосуют за своих, не объективно.