Мане — лучший игрок сезона АПЛ по версии читателей Sky Sports

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03 апреля 2020, 16:00

Читатели Sky Sports выбрали лучших футболистов сезона АПЛ .

Первое место в голосовании занял форвард «Ливерпуля» , набравший 33% голосов. На втором месте — полузащитник «красных» (31% голосов). Третью строчку в опросе занял хавбек «Ман Сити» , на счету которого 20% голосов.

Защитник «Ливерпуля» набрал 5% голосов, а его партнер по мерсисайдскому клубу форвард — 2%. Вариант «кто-то еще» выбрали 9% читателей Sky Sports.