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Мане — лучший игрок сезона АПЛ по версии читателей Sky Sports

03 апреля 2020, 16:00

Читатели Sky Sports выбрали лучших футболистов сезона АПЛ.

Первое место в голосовании занял форвард «Ливерпуля» Садио Мане, набравший 33% голосов. На втором месте — полузащитник «красных» Джордан Хендерсон (31% голосов). Третью строчку в опросе занял хавбек «Ман Сити» Кевин Де Брюйне, на счету которого 20% голосов.

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк набрал 5% голосов, а его партнер по мерсисайдскому клубу форвард Мохамед Салах — 2%. Вариант «кто-то еще» выбрали 9% читателей Sky Sports.

Ранее Мане был назван лучшим игроком сезона АПЛ по версии The Guardian.

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Все комментарии
Ystavshiy
Ystavshiy
04 апреля в 07:45
На втором месте Хендерсон?!?
Ван Дейк и Салах важнее и лучше для команды, англичане голосуют за своих, не объективно.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
04 апреля в 00:33
заслуженно! Садио хороший период выдал
Izmar
Izmar
03 апреля в 19:26
Заслужил.
ZeuSS
ZeuSS
03 апреля в 18:54
Де Брюйне наверное биатлонист просто
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
03 апреля в 18:02
Мане и правда хорош.
cska vperiod
cska vperiod
03 апреля в 16:48
Никто не спорит.
ЮHBА
ЮHBА
03 апреля в 16:27
Рад за Манешку, но по мне Де брюйныч. Хотя буду за скаузеров. Но сейчас главное сезон закончить.
VAN ARM
VAN ARM ответил Альфамен
03 апреля в 16:21
У меня есть знакомые "болельщики" ЦСКА,немного знаю Вашего брата....
всё то ВЫ знаете)))везде то ВЫ были)))
Альфамен
Альфамен ответил VAN ARM
03 апреля в 16:17
ты прям настрадамус)))))
У меня есть знакомые "болельщики" ЦСКА,немного знаю Вашего брата....
VAN ARM
VAN ARM ответил Альфамен
03 апреля в 16:14
Наверное Акинфеев лучший ...)))
ты прям настрадамус)))))
Альфамен
Альфамен ответил VAN ARM
03 апреля в 16:11
в опросе ответ))
Наверное Акинфеев лучший ...)))
VAN ARM
VAN ARM ответил Альфамен
03 апреля в 16:11
Ну так скажите свой вариант,раз Вам очевидное бредом кажется...
в опросе ответ))
Альфамен
Альфамен ответил VAN ARM
03 апреля в 16:09
ну ни как не согласен))) бред))
Ну так скажите свой вариант,раз Вам очевидное бредом кажется...
Михаил Славнов
Михаил Славнов
03 апреля в 16:02
Читателям видней.
VAN ARM
VAN ARM
03 апреля в 16:02
ну ни как не согласен))) бред))
beefs
beefs
03 апреля в 16:02
заслужил...
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