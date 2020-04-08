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«Крылья Советов» объявили о снижении зарплат на 40%

вчера, 21:42

Футболисты и тренерский штаб «Крыльев Советов» согласились на сокращение зарплат на 40%.

Председатель Совета директоров самарцев Александр Фетисов прокомментировал это решение:

Благодарю всех футболистов, тренерский штаб и топ-менеджеров клуба за гражданскую позицию и понимание ситуации. Под ударом сейчас оказался весь мир, в том числе и наша страна, и наша область. Футболисты и тренеры внесли свой вклад в поддержку борьбы против эпидемии. Руководство клуба на связи со всеми футболистами, сейчас мы оформляем необходимые документы. Практически со всеми была достигнута договоренность, сейчас идет последняя стадия переговоров с оставшимися игроками. Не сомневаюсь, что в самое ближайшее время они тоже присоединятся и докажут делом, что не могут остаться в стороне от проблемы, которая охватила весь мир. Для каждого из них это станет поступком и сделает всех нас сильнее. В этой непростой ситуации они покажут, что могут помочь простым людям, а также внесут свой достойный вклад в борьбу с вирусом. Все пройдет, мы победим этот вирус и с каждым останется ощущение, что он делал в этот сложный момент.

Ранее, по информации СМИ, на снижение зарплат пошли игроки ЦСКА.

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Adepta
Adepta
сегодня в 00:21
Так все сейчас делают.
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 22:57
Почему не 50 % ?
Jin-Ho
Jin-Ho
вчера в 22:10
40% не 70% как в некоторых, нормально.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 21:44
думал объявят о кончине клуба в лиге
SSPZ
SSPZ
вчера в 21:43
как все
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:43
Тяжёлый случай...
Лиговский
Лиговский
вчера в 21:43
Правильно.
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