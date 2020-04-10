6 директоров «Барселоны» подали в отставку и объяснили своё решение

Шесть членов совета директоров «Барселоны» покидают каталонский клуб.
Заявление об отставке подали два вице-президента Эмили Руссо и Энрике Томбас, а также директора – Сильвио Элиас, Хосеп Понт, Мария Тейшидор и Жорди Кальсамилья.
Директора, подписавшиеся ниже, сообщили президенту [Хосепу Бартомеу] о решении бесповоротно уйти в отставку с занимаемых должностей в клубе.
Мы достигли этой точки и не видим возможности изменить способы управления клубом перед лицом важных вызовов будущего и особенно нового пост-пандемического сценария.
Хотим также подчеркнуть наше разочарование относительно инцидента с аккаунтами клуба в социальных сетях, известного как Barcagate, о котором мы узнали из прессы.
В качестве последней услуги нашему клубу, мы рекомендуем как можно скорее провести новые выборы, которые позволят управлять им со всеми полномочиями и наилучшим образом перед лицом важных вызовов, которые ждут клуб в ближайшем будущем.
И последнее, но не менее важное замечание. Мы хотим поблагодарить и выразить признательность нашим коллегам по совету директоров, которые вложили всю свою энергию и силу на благо «Барселоны».
Мы благодарим руководителей и сотрудников клуба за поддержку и отличную работу. Мы имели честь служить нашей любимой «Барсе».
Ранее бывший вице-президент «Барселоны» Хорди Местре рассказал о том, что в руководстве клуба есть непримиримые группировки.
"А я ни шо!")
"А я ни шо!")