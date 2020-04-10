6 директоров «Барселоны» подали в отставку и объяснили своё решение

Шесть членов совета директоров «Барселоны» покидают каталонский клуб.

Заявление об отставке подали два вице-президента Эмили Руссо и Энрике Томбас, а также директора – Сильвио Элиас, Хосеп Понт, Мария Тейшидор и Жорди Кальсамилья.

Директора, подписавшиеся ниже, сообщили президенту [Хосепу Бартомеу] о решении бесповоротно уйти в отставку с занимаемых должностей в клубе.

Мы достигли этой точки и не видим возможности изменить способы управления клубом перед лицом важных вызовов будущего и особенно нового пост-пандемического сценария.

Хотим также подчеркнуть наше разочарование относительно инцидента с аккаунтами клуба в социальных сетях, известного как Barcagate, о котором мы узнали из прессы.

В качестве последней услуги нашему клубу, мы рекомендуем как можно скорее провести новые выборы, которые позволят управлять им со всеми полномочиями и наилучшим образом перед лицом важных вызовов, которые ждут клуб в ближайшем будущем.

И последнее, но не менее важное замечание. Мы хотим поблагодарить и выразить признательность нашим коллегам по совету директоров, которые вложили всю свою энергию и силу на благо «Барселоны».

Мы благодарим руководителей и сотрудников клуба за поддержку и отличную работу. Мы имели честь служить нашей любимой «Барсе».