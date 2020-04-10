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6 директоров «Барселоны» подали в отставку и объяснили своё решение

сегодня, 03:22

Шесть членов совета директоров «Барселоны» покидают каталонский клуб.

Заявление об отставке подали два вице-президента Эмили Руссо и Энрике Томбас, а также директора – Сильвио Элиас, Хосеп ПонтМария Тейшидор и Жорди Кальсамилья.

Директора, подписавшиеся ниже, сообщили президенту [Хосепу Бартомеу] о решении бесповоротно уйти в отставку с занимаемых должностей в клубе.

Мы достигли этой точки и не видим возможности изменить способы управления клубом перед лицом важных вызовов будущего и особенно нового пост-пандемического сценария.

Хотим также подчеркнуть наше разочарование относительно инцидента с аккаунтами клуба в социальных сетях, известного как Barcagate, о котором мы узнали из прессы.

В качестве последней услуги нашему клубу, мы рекомендуем как можно скорее провести новые выборы, которые позволят управлять им со всеми полномочиями и наилучшим образом перед лицом важных вызовов, которые ждут клуб в ближайшем будущем.

И последнее, но не менее важное замечание. Мы хотим поблагодарить и выразить признательность нашим коллегам по совету директоров, которые вложили всю свою энергию и силу на благо «Барселоны».

Мы благодарим руководителей и сотрудников клуба за поддержку и отличную работу. Мы имели честь служить нашей любимой «Барсе». 

Ранее бывший вице-президент «Барселоны» Хорди Местре рассказал о том, что в руководстве клуба есть непримиримые группировки.

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Все комментарии
карим бензинедин бензиндан
карим бензинедин бензиндан
сегодня в 09:40, ред.
стоит в барселоне что-то случиться и сразу вылазают "кристины" и пишу гном гном, ну не дает великий лео завистникам жизни
Levadia
Levadia
сегодня в 08:07
Месси:"Шо?"
"А я ни шо!")
beefs
beefs
сегодня в 08:02
Кризис Барсы в разгаре...
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 07:21
вот и начало реформ))) теперь миллионеров проредить нужно!!))
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 07:14
Чувствуют что кирдык подкрадывается,вот и "умыли ручки"!
Барeт Гейл
Барeт Гейл
сегодня в 06:08
Нашли козлов отпущения. Бартомеу опять не при делах.
VIPded
VIPded
сегодня в 06:01
Месси всемогущий...)))
Cтукачок
Cтукачок ответил Шишанутый
сегодня в 05:57
Гном их заставил уйти а теперь себе заберет всю их зарплату.
Это только начало, люди Месси были в Турине, говорят что скоро Ювентус опять отправят в серию Б по желанию Месси
рус фан
рус фан
сегодня в 05:31
каталонская "шатия братия" разбегается не спроста.
SSPZ
SSPZ
сегодня в 05:02
этого стоило ожидать. ничего неожиданного нет.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 04:20
Вот до чего гном довёл клуб своими интригами.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 04:13
Директоров много, а решает все Месси.
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 04:12
Гном их заставил уйти а теперь себе заберет всю их зарплату.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 03:35
Крысы сходят на берег.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 03:35
Каталонская революция! Достукался сеньор Бартомеу, как теперь интересно будет выкручиваться?
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