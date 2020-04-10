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«Челси» готов продать Канте. Им интересуются «Реал» и ПСЖ

сегодня, 07:54

Полузащитник «Челси» Нголо Канте может сменить команду в ближайшее трансферное окно.

По данным источника, лондонский клуб открыт для предложений по французскому хавбеку, в услугах которого заинтересованы «Реал» и «Пари Сен-Жермен». «Челси» будет готов отпустить 29-летнего игрока, чей контракт истекает в 2023 году, если за него будет предложена достойная сумма. Портал Transfermarkt оценивает Канте в 80 млн евро.

Ранее появилась информация о том, что «Челси» ведёт переговоры по аренде полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 10:22
не думаю что такое возможно . он останется в клубе
Artuom
Artuom
сегодня в 09:30
Идиоты чтоли?..
SSPZ
SSPZ
сегодня в 07:56
80 млн за него никто не даст
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