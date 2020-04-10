«Рома» по-прежнему заинтересована в приобретении хавбека «Шахтёра»

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сегодня, 17:08

По информации Calciomercato, «Рома» по-прежнему заинтересована в покупке полузащитника донецкого «Шахтера» .

Источник сообщает, что главным фактором для приобретения 24-летнего хавбека является финансовая сторона. У Коваленко истекает контракт с «Шахтером», соответственно он может достаться римскому клубу бесплатно. На приобретении украинского игрока настаивает главный тренер римлян Паулу Фонсека, работавший с Коваленко, будучи тренером «Шахтера».

В нынешнем сезоне Виктор принял участие в 20 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 ассист.