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«Рома» по-прежнему заинтересована в приобретении хавбека «Шахтёра»

сегодня, 17:08

По информации Calciomercato, «Рома» по-прежнему заинтересована в покупке полузащитника донецкого «Шахтера» Виктора Коваленко.

Источник сообщает, что главным фактором для приобретения 24-летнего хавбека является финансовая сторона. У Коваленко истекает контракт с «Шахтером», соответственно он может достаться римскому клубу бесплатно. На приобретении украинского игрока настаивает главный тренер римлян Паулу Фонсека, работавший с Коваленко, будучи тренером «Шахтера».

В нынешнем сезоне Виктор принял участие в 20 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 18:59
Они вроде грозились трёх игроков Шахтёра купить.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 17:45
Логично!Фонсека знает его возможности и + бесплатно)))
ДСА
ДСА
сегодня в 17:30
Бесплатный футболист нынче в цене.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 17:26
посмотрим на результат
jilbar
jilbar
сегодня в 17:10
Тренер под себя подбирает.
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