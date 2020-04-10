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«Милан» не знает, что делать с Доннаруммой

сегодня, 12:45

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма в ближайшее время должен сделать выбор между личными амбициями и верностью клубу.

Руководство «россонери» знает об интересе многих европейских клубов к 21-летнему вратарю, поэтому хотело бы продлить контракт. Однако, по-видимому, дело идет к продаже итальянца. «Милан» не хочет отпускать его через год на правах свободного агента. «Россонери» будут вынуждены продать Доннарумму. Сообщается, что миланцы опасаются падения стоимости голкипера из-за финансового кризиса, связанного с коронавирусом.

Ранее СМИ писали, что «Ювентус» может обменять форварда Федерико Бернардески на Доннарумму.

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Все комментарии
Grabovsky
Grabovsky
сегодня в 14:48
так себе вратарь
Caniggia
Caniggia
сегодня в 14:33
Выкинуть его на хрен из команды и всего делов!
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
сегодня в 14:04
всё просто, спрос есть - продавать!
VIPded
VIPded
сегодня в 13:55
Продавать надо, пока можно. Агентишко с каждым месяцем всё наглее...
Kresi frok
Kresi frok
сегодня в 13:38
Великий милон даёт сбой! Скажем нет каронаминусу!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 13:04
бабло побеждает зло))) верность это для великих да и то в прошлом))
dimagas2
dimagas2
сегодня в 12:48
В мешок и с моста)))
Alvish
Alvish
сегодня в 12:46
Что с ним делать, выгнать и всё.
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