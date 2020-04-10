«Милан» не знает, что делать с Доннаруммой

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сегодня, 12:45

Голкипер «Милана» в ближайшее время должен сделать выбор между личными амбициями и верностью клубу.

Руководство «россонери» знает об интересе многих европейских клубов к 21-летнему вратарю, поэтому хотело бы продлить контракт. Однако, по-видимому, дело идет к продаже итальянца. «Милан» не хочет отпускать его через год на правах свободного агента. «Россонери» будут вынуждены продать Доннарумму. Сообщается, что миланцы опасаются падения стоимости голкипера из-за финансового кризиса, связанного с коронавирусом.