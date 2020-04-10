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Переход Сане в «Баварию» оказался под вопросом

сегодня, 16:57

Переход вингера «Манчестер Сити» Лероя Сане в «Баварию» находится под вопросом. Потенциальный трансфер игрока в мюнхенский клуб осложнен неопределенностью в мире футбола, связанной с приостановкой соревнований из-за пандемии коронавируса, сообщает источник со ссылкой на Goal.

Многое будет зависеть от ситуации в «Баварии» после возобновления турниров. Не исключено, что вследствие финансовых потерь, вызванных приостановкой сезона, действующий чемпион Германии откажется от приобретения Сане.

Напомним, ранее сообщалось, что к Сане также проявляет интерес «Барселона».

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Все комментарии
grafff
grafff
сегодня в 17:13
Сдулся Сане
AgentART
AgentART
сегодня в 17:03
Сейчас не время, но когда-то он будет.
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