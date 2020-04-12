Мерфи: «„Манчестер Юнайтед“ для последней детали пазла нужен Харри Кейн»

Экс-полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии поделился мнением о возможном переходе форварда «Тоттенхэма» в «Манчестер Юнайтед».

МЮ в будущем намного ближе к вступлению в чемпионскую гонку и борьбу за Лигу чемпионов, чем многие думают. Для последней детали пазла им нужен центрфорвард мирового класса. Мы это знаем, и они это знают, поэтому зимой они пытались подписать Холанда.

Если Кейн будет доступен, хоть и за рекордную сумму, для «Юнайтед» будет безумием упустить такую возможность. Они являются самым богатым клубом в Англии, и именно в такие моменты самое время использовать свою финансовую мощь.

Кейн – это не только гарантия голов, но и возможность оптимально использовать Рэшфорда, который масимально полезен на своей лучшей позиции — на фланге. Он будет смещаться в центр и забивать. А представляете, как Кейн будет замыкать креативные атаки Погба или Бруну Фернандеша?