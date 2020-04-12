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Мерфи: «„Манчестер Юнайтед“ для последней детали пазла нужен Харри Кейн»

сегодня, 09:27

Экс-полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии Дэнни Мерфи поделился мнением о возможном переходе форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна в «Манчестер Юнайтед».

МЮ в будущем намного ближе к вступлению в чемпионскую гонку и борьбу за Лигу чемпионов, чем многие думают. Для последней детали пазла им нужен центрфорвард мирового класса. Мы это знаем, и они это знают, поэтому зимой они пытались подписать Холанда.

Если Кейн будет доступен, хоть и за рекордную сумму, для «Юнайтед» будет безумием упустить такую возможность. Они являются самым богатым клубом в Англии, и именно в такие моменты самое время использовать свою финансовую мощь.

Кейн – это не только гарантия голов, но и возможность оптимально использовать Рэшфорда, который масимально полезен на своей лучшей позиции — на фланге. Он будет смещаться в центр и забивать. А представляете, как Кейн будет замыкать креативные атаки Погба или Бруну Фернандеша?

По информации СМИ, на футболиста так же претендуют «Реал» и «Ман Сити»

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 11:23
там половины фигур на сегодня не хватает)))
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 10:41
Да уж, представляем!
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 10:24
не вижу перспектив у Кейна в МЮ да и не пойдет он.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 10:09
Нужен Санчо на правый фланг атаки, поскольку нет профильного игрока на этой позиции, а с форвардами пока острой проблемы нет, Рэшфорд забивал, Марсьяль с приходом Бруно много стал играть более результативно.
Jin-Ho
Jin-Ho ответил Jin-Ho
сегодня в 09:29
да не помешает Гарри
Харри
STVA 1
STVA 1
сегодня в 09:28
Захочет ли Кейн в МЮ
Jin-Ho
Jin-Ho
сегодня в 09:28
да не помешает Гарри
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