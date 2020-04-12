Дель Пьеро: «У „Ювентуса“ есть небольшое преимущество над другими»

Легенда итальянского футбола прокомментировал возможное возобновление сезона в Серии А.

Мы не можем делать прогнозы относительно того, что произойдет, потому что это абсолютно неизведанная территория. В Италии присутствуют команды с техническими и человеческими качествами, которые играют ключевое значение в тяжелые времена. Тот, у кого больше таких качеств, и победит в конечном итоге.

У «Ювентуса» есть небольшое преимущество над другими, благодаря всем этим качествам. Но нельзя ничего возводить в абсолют.