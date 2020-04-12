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Дель Пьеро: «У „Ювентуса“ есть небольшое преимущество над другими»

сегодня, 09:08

Легенда итальянского футбола Алессандро Дель Пьеро прокомментировал возможное возобновление сезона в Серии А.

Мы не можем делать прогнозы относительно того, что произойдет, потому что это абсолютно неизведанная территория. В Италии присутствуют команды с техническими и человеческими качествами, которые играют ключевое значение в тяжелые времена. Тот, у кого больше таких качеств, и победит в конечном итоге. 

У «Ювентуса» есть небольшое преимущество над другими, благодаря всем этим качествам. Но нельзя ничего возводить в абсолют. 

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Все комментарии
Александр Ерёменко
Александр Ерёменко
сегодня в 10:40
Преимущество в виде судей
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 09:25
на сегодня юве однозначно))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 09:10
Пора "старушку" скинуть с пьедестала.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 09:09
СТАВЛЮ НА Лацио
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