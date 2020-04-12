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Дель Пьеро: «Итальянский футбол изолировал себя, он далек от болельщиков»

сегодня, 09:14

Легенда «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро поделился мнением о влиянии коронавируса на итальянский футбол. 

Мы должны воспользоваться этой возможностью, чтобы серьезно задуматься над тем, как мы хотим прогрессировать, что нужно изменить.

Я не знаю, что произойдет, но мы больше не можем прятаться. Мы также должны столкнуться с проблемой взаимопонимания с общественностью. Итальянский футбол изолировал себя, он далек от болельщиков. Имидж итальянского футбола часто носит неправильный характер, он далек от людей, в некоторые моменты непригоден для семей. 

Итальянский футбол должен стать похож на американскую модель, там профессиональный спорт работает как шоу, хотя и поддерживает конкретные идеалы и традиции. Нам нужно урезать правила, сосредоточиться на футбольном зрелище, имидже и конкурентоспособности.

Ранее Дель Пьеро прокомментировал возможное возобновление сезона в Серии А. 

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 09:19
Футбол для футболистов, а болельщикам остаётся только платить за просмотр по телевизору.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 09:19
он всегда был таким)) ты просто саша не помнишь))))
SSPZ
SSPZ
сегодня в 09:15
Такие времена настали
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