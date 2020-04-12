Дель Пьеро: «Итальянский футбол изолировал себя, он далек от болельщиков»

Легенда «Ювентуса» поделился мнением о влиянии коронавируса на итальянский футбол.

Мы должны воспользоваться этой возможностью, чтобы серьезно задуматься над тем, как мы хотим прогрессировать, что нужно изменить.

Я не знаю, что произойдет, но мы больше не можем прятаться. Мы также должны столкнуться с проблемой взаимопонимания с общественностью. Итальянский футбол изолировал себя, он далек от болельщиков. Имидж итальянского футбола часто носит неправильный характер, он далек от людей, в некоторые моменты непригоден для семей.

Итальянский футбол должен стать похож на американскую модель, там профессиональный спорт работает как шоу, хотя и поддерживает конкретные идеалы и традиции. Нам нужно урезать правила, сосредоточиться на футбольном зрелище, имидже и конкурентоспособности.