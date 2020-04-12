Появились фотографии формы сборной Нидерландов на Евро-2020

В Сети появились фотографии форм сборной Нидерландов на предстоящий турнир Евро-2020.
Домашняя форма выполнена в традиционном оранжевом цвете, а гостевая — в черном.
Ранее были показаны фотографии домашней формы сборной Италии на Евро-2020.
В Сети появились фотографии форм сборной Нидерландов на предстоящий турнир Евро-2020.
Домашняя форма выполнена в традиционном оранжевом цвете, а гостевая — в черном.
Ранее были показаны фотографии домашней формы сборной Италии на Евро-2020.
Спс, добавил +50
Спс, добавил +50
Ну ведь обсуждали уже, одно-два слова в первом комментарии новости, это флуд.
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Ну ведь обсуждали уже, одно-два слова в первом комментарии новости, это флуд.
4) Первый комментарий в новости или записи в течение суток после их публикации: 50 очков (начисление не чаще чем раз в час). Но флуд (например, сообщение из одного или двух слов) запрещен! В случае редактирования первого комментария очки не начисляются и передаются автору второго комментария.