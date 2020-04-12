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Появились фотографии формы сборной Нидерландов на Евро-2020

сегодня, 11:44

В Сети появились фотографии форм сборной Нидерландов на предстоящий турнир Евро-2020. 

Домашняя форма выполнена в традиционном оранжевом цвете, а гостевая — в черном. 

Появились фотографии формы сборной Нидерландов на Евро-2020 Появились фотографии формы сборной Нидерландов на Евро-2020

Ранее были показаны фотографии домашней формы сборной Италии на Евро-2020.

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29 марта Комментарии11
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Все комментарии
Almazny
Almazny
сегодня в 12:52
Только бы Свинси в ней не появлялся.
Аpбитр
Аpбитр ответил Leha-ha50
сегодня в 12:18
Второй комментарий был мой, по времени я укладывался, но очки не начислили.
Добрый день.
Спс, добавил +50
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 12:16
жаль но придётся переделать))
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Аpбитр
сегодня в 12:10
Добрый день. Ну ведь обсуждали уже, одно-два слова в первом комментарии новости, это флуд. 4) Первый комментарий в новости или записи в течение суток после их публикации: 50 очков (начисление не чаще чем раз в час). Но флуд (например, сообщение из одного или двух слов) запрещен! В случае редактирования первого комментария очки не начисляются и передаются автору второго комментария.
Второй комментарий был мой, по времени я укладывался, но очки не начислили.
Александр Ерёменко
Александр Ерёменко
сегодня в 12:00
Евро перенесли на год, может, к лету 2021 года у голландцев появится в атаке новый Роббен или Ван Нистелрой?
Аpбитр
Аpбитр ответил drug01
сегодня в 11:53
Господа за что штрафуете!!!! Вынуждаете вообще уйти с конкурса, да ??????
Добрый день.
Ну ведь обсуждали уже, одно-два слова в первом комментарии новости, это флуд.

4) Первый комментарий в новости или записи в течение суток после их публикации: 50 очков (начисление не чаще чем раз в час). Но флуд (например, сообщение из одного или двух слов) запрещен! В случае редактирования первого комментария очки не начисляются и передаются автору второго комментария.
13ROS13
13ROS13
сегодня в 11:45
Всё из прошлой жизни.
shlomo
shlomo
сегодня в 11:44
Ничего особенного не получилось
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