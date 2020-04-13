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«Тоттенхэм» передумал снижать зарплату работникам клуба под давлением фанов

сегодня, 18:58

Решение сократить зарплаты сотрудникам «Тоттенхэма» на 20% вызвало возмущение болельщиков клуба и заставило руководство пересмотреть свои планы.

Председатель правления «Тоттенхэма» Даниэл Леви сообщил, что решение о сокращении зарплат с апреля отменено, и как минимум в апреле-мае сотрудники получат всю положенную им сумму.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 20:13
Не пойму, как и зачем???
КАК они на карантине могли создать давление?
ЗАЧЕМ они во время чумы жалеют богатых футболистов? О себе надо думать.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 20:05
завтра скажут что под давлением профсоюзов пришлось снизить)))))
Comdiv
Comdiv
сегодня в 19:15
Только сам Тоттенхэм не радует болельщиков.
VIPded
VIPded
сегодня в 19:14
Жозику Асабливому уполовинить зряплату надо...)))
ДСА
ДСА
сегодня в 19:13
Думаю что работники не МРОТ получают.
drug01
drug01
сегодня в 19:12
То снижает- то повышает -это сообщение для тех кто ловит миг.......
STVA 1
STVA 1
сегодня в 19:06
Ну и хорошо
shlomo
shlomo
сегодня в 18:58
Респект и уважение фанатам......молодцы и больше добавить нечего
beefs
beefs
сегодня в 18:58
ну и правильно сделал
Izmar
Izmar
сегодня в 18:58
Сейчас не то время для каких-либо действий.
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