«Тоттенхэм» передумал снижать зарплату работникам клуба под давлением фанов

Решение сократить зарплаты сотрудникам «Тоттенхэма» на 20% вызвало возмущение болельщиков клуба и заставило руководство пересмотреть свои планы.
Председатель правления «Тоттенхэма» Даниэл Леви сообщил, что решение о сокращении зарплат с апреля отменено, и как минимум в апреле-мае сотрудники получат всю положенную им сумму.
КАК они на карантине могли создать давление?
ЗАЧЕМ они во время чумы жалеют богатых футболистов? О себе надо думать.
КАК они на карантине могли создать давление?
ЗАЧЕМ они во время чумы жалеют богатых футболистов? О себе надо думать.