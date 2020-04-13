«Тоттенхэм» передумал снижать зарплату работникам клуба под давлением фанов

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сегодня, 18:58

Решение сократить зарплаты сотрудникам «Тоттенхэма» на 20% вызвало возмущение болельщиков клуба и заставило руководство пересмотреть свои планы.

Председатель правления «Тоттенхэма» Даниэл Леви сообщил, что решение о сокращении зарплат с апреля отменено, и как минимум в апреле-мае сотрудники получат всю положенную им сумму.