Они убили футбол. Модель АПЛ пора уничтожить

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сегодня, 09:58

Зашли в финансовый тупик. О больших деньгах – на «Соккер.ру»

Годами об этом говорят в Англии умные специалисты и журналисты, годами связанные с футбольными финансами вопросы обсуждают в России. В меру здоровые модели существуют, но как показала мировая пандемия – даже такие клубы, как «Барселона», на самом деле живут ради того, чтобы оплатить раздутые контракты и кредиты, а не развиваться.

И это нам еще не говорят, какие зарплаты у тех 13 ребят из совета директоров, что остались верны «гению» Бартомеу. Также все видят, что агенты имеют клубы – мягче нельзя сформулировать. Райола не имеет никакого отношения к воспитанию Холанда, но влез в сделку и получил десять миллионов евро за переход человека, чья «клаусула» составляла всего 20 млн евро.

А начали безумие англичане. В 1992 году идея зарабатывать на футболе сотни миллионов фунтов, продавая телевизионные права втридорога, была здравой. Но теперь не работает, ведь посмотрите на «Саутгемптон» — идеальный пример. Они в руках китайцев, которые пришли по велению партии – покупают английские клубы, чтобы задобрить местное население и политиков. Не вопрос футбола, а бизнеса в других сферах.

У «Саутгемптона» вроде бы большой бюджет – примерно как у «Зенита», однако доходы идут от АПЛ и продаж. Но структура расходов такова, что «Святые» одними из первых пошли на сокращение зарплат футболистов, поскольку иначе выжить не могли. Причем заметьте, что из-за раздутых зарплат футболистов – говорят, 77 % денег идет в карманы игрокам 14-й команды в лиге, «Саутгемптон» ничего не выиграл, продав коллектив мечты.

Просто оцените суммы и имена. Вирджил Ван Дейк ушел в «Ливерпуль» за 85 млн евро – колоссальные деньги, даже для клуба с бюджетом вдвое больше. Садио Мане обошелся «красным» в 41 млн евро. Люк Шоу стал в свое время самым дорогим левым защитником планеты – МЮ отвалил 37.5 млн евро. Шнейдерлин, Лаллана, Ловрен, Чамберс, Клайн, Бэйл, Ваньяма, Окслейд-Чемберлен и Тадич играли за «Саутгемптон», и за каждого покупатели отдавали от 11 до 35 миллионов евро.

Получается, что современная система АПЛ не только не позволяет «Святым» сохранять лучших игроков и стремиться к высоким местам в таблице – «Ливерпуль», МЮ , «Арсенал» и «Тоттенхэм» забрали самых талантливых, но и полученный доход не позволяет иметь подушку безопасности. «Саутгемптон» первым урезал зарплаты, а за ним последуют другие клубы АПЛ за единичными исключениями, поскольку у большинства личных контрактов нет никакой логики.

Возьмите МЮ . Там Де Хеа только после увеличения оклада стал зарабатывать больше Санчеса. Лингарду отстегивают минимум 100 тысяч в неделю, а Мактоминэю платят всего 10, поскольку молодые игроки в футболе в этой системе не защищены так хорошо, как те, кто бесполезен, но свой жирный контракт выбил, а уходить не планирует. Организация всех процессов в мировом футболе нулевая, пандемия лишь подчеркнула плачевность ситуации.

Самая большая вина лично на Блаттере – этот человек, если оценивать его проступки и их влияние на всю индустрию, есть мнение, заслужил пожизненное заключение, ведь уничтожил игру, которая благодаря популярности могла процветать. Но ручное судейство, взятки при выборе стран-хозяев турниров, договорняки с агентами, чтобы не вводить ограничительные правила – все шло от хитрого и жадного швейцарца.

Платини оказался ничем не лучше, а его финансовый фэйр-плей не сработал. О каком равенстве речь, если в группе ЛЧ могут играть с клубы с бюджетами, что различаются в десятки раз? До сих пор одни равнее других перед законом. ПСЖ можно то, что нельзя «Манчестер Сити», хотя никто не оправдывает «горожан». И они, и все те клубы, что нагло скупают по миру талантливых ребят в обход законов, заслужили наказание.

Вот только тех, кто без большого греха, в футболе почти не осталось. Будь в АПЛ , УЕФА , ФИФА или РПЛ сейчас управленцы высокого класса, они бы использовали это время для полной перезагрузки всей индустрии, ведь давно пора. Но никто ничего делать не будет, разве что финансовый кризис окажется настолько масштабным, что систему подтолкнут к самоочищению. Даже модель АПЛ , где вся соль в том, чтобы сбить больше денег с болельщиков любым способом, развалится, поскольку у людей будет меньше денег и больше других забот.

Ненормально, что в футболе, где клубу нужно поддерживать инфраструктуру, воспитывать игроков – лучше местных, чтобы появлялась социальная функция отвлечения талантливых детей из часто бедных семей от улицы и криминала, совершать трансферы, от 70 до 80 % доходов идет на зарплаты. Причем есть еще вопрос оффшоров. Думаете, только Месси и Роналду догадались прятать от налоговой деньги?

Даже тот факт, что тренерам разрешили получать дикие отступные в случае увольнения – бред, ведь суммы слишком большие. Наставник может уничтожить команду или перечеркнуть сезон плохой работой! Например, условный Моуриньо наносит вреда на 300-400 миллионов фунтов, а МЮ должен ему выдать 15 млн на отдых с блондинкой на дорогом курорте? И ведь выдал! Бред, как и то, что сейчас происходит во всех уголках футбольной Европы – почти нет клубов, имеющих подушку финансовой безопасности.

Только забрав у футболистов часть зарплат, можно спасти клуб. Оказалось, что дом построили на песке без фундамента. Причем мы говорим о развитых лигах – Англия, Испания, Италия или Германия, а если возвращаемся к теме РПЛ , то видим полную оторванность от реальности. Дети лимита в основном не понимают, что не отрабатывают те деньги, что получают. Евсеев вообще заявил, что футболисты «получают, сколько заслуживают».

Если «Уфа» хотя бы отчасти живет за счет трансферов – Газизов успешно продает, то в 90 % клубов ситуация другая. В мире футбола ни Алексис Санчес, ни Джесси Лингард, ни даже Месси с Роналду не получают столько, как заслуживают. Первым двум переплачивают, они бесполезные работники с огромными окладами. А Лионель и Криштиану принесли своим клубам столько денег, что отдать им адекватную сумму команды просто не могут, то есть этим двум скорее недоплачивают, раз блогер Роналду зарабатывает больше, чем футболист Роналду.

Футбол – командный спорт, если ты выдаешь огромную зарплату одному – все хотят надбавку, агенты агрессивнее на переговорах. И результат видим – есть клубы на грани банкротства. В России, где де-факто футбол на шее налогоплательщиков, все куда проще для оценки. Но даже в Англии тот же «Саутгемптон», если бы у них не было фаната финансовой сферы Бертрана, который поступил на курсы в Гарвард и смог внятно объяснить напарникам, почему нужно сократить зарплаты – зачем, как это сработает и поможет, мог загнуться, если бы игроки просто отказались.

Получается, что клуб, который продал Ван Дейка, Мане, Бэйла, Уолкотта и многих других, не имеет никакого фундамента. Время понять, что система ненадежная, ведь если завтра арабские, катарские, американские, китайские и российские олигархи уйдут из английского футбола, то окажется, что нет там настолько впечатляющего финансового базиса, как можно подумать, смотря на доходы. Надо ведь понимать разницу между оборотом и чистой прибылью.

Например, оборот Бундеслиги – 4 миллиарда евро в год, Бундеслиги 2 – 782 млн. Но какая там прибыль, если только налогами они отдали 1.4 миллиарда? Чистые заработки ведущих клубов маленькие, скромных — нулевые. И это Германия – одна из самых богатых и стабильных стран мира, где население щедро платит за футбол. Модель АПЛ , которую все переняли, оказалась непродуманной и опасной. Трансферные цены взлетели без финансовых оснований – не выросла прибыль клубов так, как расходы.

Не стоит забывать, какие у ведущих клубов мира долги – многие по уши в кредитах, у МЮ долги часто в районе 500 млн евро. Наглых агентов никто не приструнил, хотя ФИФА за час может ввести правило, что отчисления не может превышать определенный процент от суммы трансфера. И «откаты» родителям игроков нужно запретить. Но есть ошибки, которые сложнее исправить. Например, если «Арсенал» захочет в чемпионы, то им нужно найти вместо Кронке бешеного шейха.

«Лестер» был чемпионским исключением – хотя тоже за счет богатого иностранца настроились на титул, а пример ПСЖ стал нормой. Хочешь на вершину – плати. Чемпионаты в основном выигрывают самые богатые клубы лиг, а таким командам, как «Саутгемптон», хотя у их скаутов определенно есть нюх и вкус на футболистов, остается лишь быть донором, причем в погоне за новыми приличными игроками отдают 77 % доходов футболистам, лучшие из которых мечтают об одном – уйти.

Система АПЛ , перенятая почти во всем мире, себя исчерпала, и плохо, что уровень управления нулевой, ведь самая богатая лига мира именно сейчас могла инициировать оздоровительные процессы. Вот только за горло англичан держат те, кто заказывают музыку. А им хорошо в ситуации, когда футбольную силу можно купить за несколько миллиардов. Но им бы не мешало пересмотреть фильм «Титаник» — пароход как раз плыл в Нью-Йорк из порта Саугтемптона.