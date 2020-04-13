ГлавнаяНовости

Виктор Фонт: «„Барселона“ близка к банкротству. Игра окончена»

сегодня, 17:22

Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт выступил с критикой действий руководства клуба, а также рассказал, что «сине-гранатовые» находятся на грани банкротства.

Все началось не сейчас. Мы пережили осуждение после трансфера Неймара, а разногласия между сотрудниками, игроками, руководителями и менеджерами были вынесены на публику.

Проводится аудит по вопросу работы с соцсетями, который, кажется, подтвердит скандальность того соглашения.

Давайте добавим к этому нестабильную спортивную политику, развал в совете директоров и значительное сокращение доходов в период пандемии, которое грозит экономическим и моральным банкротством, к которым близок клуб. Игра окончена.

Все новости
Официально«Леванте» договорился о сокращении зарплат
Вчера, 16:48 Комментарии7
Они убили футбол. Модель АПЛ пора уничтожить
Вчера, 09:58Вадим Багров в блоге Футбол и деньгиКомментарии13
Д. Комбаров — о снижении зарплат: «Мы не торговались, а договаривались»
Вчера, 00:37 Комментарии13
Испанские клубы потеряют 18 млн из-за отмены Международного Кубка чемпионов
11 апреля Комментарии5
Гаттузо лично отказался от зарплаты, чтобы помочь сотрудникам «Наполи»
11 апреля Комментарии10
Князь Монако пообещал клубу финансовую поддержку во время коронавируса
11 апреля Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 18:37
Да что вы говорите! Это хорошая или плохая новость? Смотря как посмотреть, опять же)
112910415
112910415
сегодня в 18:35
так хочется выступить ярко, хлёстко, привлечь общее внимание !..
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 18:31
Если игра окончена и клуб банкрот, то зачем тогда баллотироваться на пост президента?
Тактика коммунистов и оппозиции.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 18:22
Похоже истину глаголет.. кандидат...
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 18:10
Похоже ещё один демагог
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 18:09
Вся надежда на Месси.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 18:05
Не думаю , что все так плохо!
Legend 6
Legend 6
сегодня в 17:49
Каждый кандидат в президенты видит столько проблем в клубе, но только до того момента пока сам не станет президентом.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 17:45
им не привыкать)) всплывут))))
dimagas2
dimagas2 ответ пользователю карим бензинедин бензиндан (раскрыть)
сегодня в 17:44
Гном,гном,гном)))
карим бензинедин бензиндан
карим бензинедин бензиндан
сегодня в 17:39
"моральное" банкротство))) счас вылезут "кристины" и половина Комментов будет в стиле "гном", "гном"))
Climent
Climent
сегодня в 17:32
Не дождетесь.
Cap700
Cap700
сегодня в 17:24
Фигня это всё.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:23
ЗАНАВЕС? дА НУ ,ВСЁ ЕЩЁ НАЛАДИТСЯ...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100