Виктор Фонт: «„Барселона“ близка к банкротству. Игра окончена»

Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт выступил с критикой действий руководства клуба, а также рассказал, что «сине-гранатовые» находятся на грани банкротства.

Все началось не сейчас. Мы пережили осуждение после трансфера Неймара, а разногласия между сотрудниками, игроками, руководителями и менеджерами были вынесены на публику.

Проводится аудит по вопросу работы с соцсетями, который, кажется, подтвердит скандальность того соглашения.

Давайте добавим к этому нестабильную спортивную политику, развал в совете директоров и значительное сокращение доходов в период пандемии, которое грозит экономическим и моральным банкротством, к которым близок клуб. Игра окончена.